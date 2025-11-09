АЕРОДРОМ У ЛИЈЕЖУ ПОНОВО РАДИ Узбуну направили ДРОНОВИ, БЕЛГИЈА НА НОГАМА
ЛИЈЕЖ: Ваздушни саобраћај на аеродрому у Лијежу поново је успостављен вечерас око 20.25 часова, након што је претходно обустављен због пријава о присуству дронова у близини аеродрома, саопштио је портпарол аеродрома Кристијан Делкур.
Саобраћај је заустављен око 19.30 часова након прве пријаве, а затим су око 19.45 уочена још два дрона, преноси белгијски јавни сервис ВРТ.
У Белгији је у последњих неколико дана примећен већи број дронова, посебно изнад аеродрома и војних објеката.
Национални савет за безбедност донео је одлуку да су сви дронови и њихови пилоти обавезни да се региструју, а Национални центар за ваздухопловну сигурност (НАСЦ) у Бевекуму биће ојачан и требало би да буде оперативан до 1. јануара.
Белгијски министар одбране Тео Франкен најавио је акциони план о улагањима у одбрану од дронова. Велика Британија, Француска и Немачка најавиле су да ће послати материјал и особље како би помогле Белгији у суочавању са дроновима који ометајуи ваздушни саобраћај.
Полиција у Антверпену је ове недеље запленила два дрона. Пилоти су идентификовани и против њих су поднете пријаве.