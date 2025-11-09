ТРАГИЧАН ЕПИЛОГ ПОТРАГЕ ЗА ПРОФЕСОРОМ ВИОЛИНЕ ИЗ БОГАТИЋА Породица потврдила тужну вест
09.11.2025. 23:01 23:03
Потрага за професором виолине из Богатића, Миланом Перовићем (37), који је нестао 20. октобра, завршена је трагично.
Породица је потврдила, према наводима „Информера“, да је његово тело 1. новембра пронађено и извучено из реке Саве, у близини једног сплава код Београда.
„Очекују се резултати ДНК анализе, што би могло да потраје од неколико недеља до месец дана. Обављена је обдукција, али званични налази о узроку смрти још нису саопштени“, навео је извор упознат са случајем.
Подсетимо, Милан Перовић је 20. октобра ујутру кренуо са посла, али се није вратио кући. Последњи пут је виђен тог дана у преподневним часовима на Савском мосту у Сремској Митровици, након чега му се губи сваки траг.