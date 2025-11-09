Српска листа убедљиво освојила Клокот, КУРТИ ИЗГУБИО ВЛАСТ У ПРИШТИНИ
Председник Српске листе проф. др Златан Елек саопштио је да је данас остварена велика победа Српске листе и српског народа на Косову и Метохији.
"Вечерас је заокружен више него одличан резултат - Српска листа је однела убедљиву победу у општини Клокот са 948 освојених гласова или 90,03 одсто од важећих гласова, а тиме и у свих десет општина са српском већином, где ће наши људи имати и градоначелнике и скупштинску већину одборника из редова наше странке", навео је.
Кандидат Српске листе за председника општине Клокот, Божидар Дејановић прогласио је вечерас победу ове политичке партије у другом кругу локалних избора на Косову и Метохији. Он је изјавио да је Клокот десета општина која је добила градоначелника из редова Српске листе.
"Желим да прогласим победу Српске листе, ово је победа српског јединства, српског народа. Општина Клокот је десета општина која је добила градоначелника из Српске листе", рекао је он. Дејановић је истакао да ће као председник општине радити да на томе да живот свим грађанима ове локалне самоуправе учини бољим.
Демократски савез тзв. Косова прогласио је победу и у Приштини, Пећи, Витини, Драгашу и Јунику у другом кругу, док је у првом кругу већ освојио власт у Липљану и Истоку.
"Са укупно седам општина, ДСК је партија која ће управљати највећим бројем општина у земљи", истакао је лидер ДСК Љумир Абдиџику на конференцији за медије.
Курти у седишту странке у Приштини, одбио да коментарише резултате
Лидер Покрета Самоопредељење Аљбин Курти стигао је у седиште своје странке у Приштини након затварања бирачких места. Новинари су тражили од њега коментар на резултате излазних анкета, али је он одбио да одговори, пише Косово онлајн.