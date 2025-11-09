У СУДАРУ ДВА ВОЗА ПОВРЕЂЕНО НАЈМАЊЕ 10 ЉУДИ Страшна саобраћајка у Словачкој
БРАТИСЛАВА: На железничкој прузи у Словачкој вечерас око 19.31 по локалном времену сударила су се два воза, а у несрећи је повређено најмање 10 особа, пренели су словачки медији.
Према првим информацијама, сударили су се возови Еx 620 и Реx 1814 који саобраћа од Нитре до Братиславе.
Несрећа се догодила на деоници Пезинок - Свети Јур након напуштања станице Пезинок, преноси словачки портал ХН.
Све спасилачке службе су упућене на лице места, потврдила је Регионална дирекција Полицијских снага у Братислави, која је о догађају известила на друштвеним мрежама, а касније и Словачка железничка компанија (ЗССК) и Словачке железнице (ЖСР).
Портпаролка ЖСР Петра Ланикова рекла је да спасилачке службе премештају путнике из воза на безбедно место и пружају помоћ повређенима.
Према прелиминарним информацијама, има десет повређених.
Премијер Роберт Фицо позвао је на смиреност и кохезију.
"Сада би сви требало да се ујединимо и мислимо на повређене. А не да ширимо бесмислице пуне мржње", навео је он на Фејсбуку.
Фицо је потврдио да је у контакту са члановима владе и да су активиране све спасилачке службе.
Пожелео је повређенима брз опоравак и додао да ће након завршетка спасилачких радова бити потребно темељно проверити да ли је у питању техничка или људска грешка.