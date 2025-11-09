overcast clouds
10°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СУДАРУ ДВА ВОЗА ПОВРЕЂЕНО НАЈМАЊЕ 10 ЉУДИ Страшна саобраћајка у Словачкој

09.11.2025. 21:30 21:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Возови

БРАТИСЛАВА: На железничкој прузи у Словачкој вечерас око 19.31 по локалном времену сударила су се два воза, а у несрећи је повређено најмање 10 особа, пренели су словачки медији.

Према првим информацијама, сударили су се возови Еx 620 и Реx 1814  који саобраћа од Нитре до Братиславе.

Несрећа се догодила на деоници Пезинок - Свети Јур након напуштања станице Пезинок, преноси словачки портал ХН.

Све спасилачке службе су упућене на лице места, потврдила је Регионална дирекција Полицијских снага у Братислави, која је о догађају известила на друштвеним мрежама, а касније и Словачка железничка компанија (ЗССК) и Словачке железнице (ЖСР).

Портпаролка ЖСР Петра Ланикова рекла је да спасилачке службе премештају путнике из воза на безбедно место и пружају помоћ повређенима. 

Према прелиминарним информацијама, има десет повређених.

Премијер Роберт Фицо позвао је на смиреност и кохезију. 

"Сада би сви требало да се ујединимо и мислимо на повређене. А не да ширимо бесмислице пуне мржње", навео је он на Фејсбуку.

Фицо је потврдио да је у контакту са члановима владе и да су активиране све спасилачке службе.

Пожелео је повређенима брз опоравак и додао да ће након завршетка спасилачких радова бити потребно темељно проверити да ли је у питању техничка или људска грешка.

судар судар возова Словачка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај