ПЉУШТЕ ОСТАВКЕ У ЈАВНОМ СЕРВИСУ Документарац о Трампу ИЗАЗВАО СУКОБЕ, САД ЛЕТЕ ГЛАВЕ
Генерални директор ББЦ-а Тим Дејви и извршна директорка ББЦ Њуза Дебора Тернс поднели су оставке након критика да је документарни филм ББЦ Панораме довео гледаоце у заблуду монтирањем говора председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа.
„Желим да обавестим јавност да сам донео одлуку да напустим ББЦ након 20 година рада. То је у потпуности моја лична одлука, а захвалан сам председавајућем и Управном одбору на њиховој доследној подршци током целог мандата, укључујући и последње дане“, навео је Дејви у саопштењу.
Он је додао да је током година пажљиво разматрао личне и професионалне изазове које носи ова позиција, нарочито у сложеним временима, као и да жели да његов наследник има довољно времена да учествује у припреми планова нове Повеље.
„У овим све више поларизованим временима, ББЦ има јединствену улогу и представља вредности које повезују друштво. Он доприноси да Уједињено Краљевство остане место засновано на љубазности, толеранцији и знатижељи. Као и све јавне институције, ББЦ није без пропуста, па морамо тежити већој отворености, транспарентности и одговорности. Иако то није једини разлог за моју одлуку, расправа која се води око ББЦ Њуза свакако је имала утицаја“, истакао је он.
Дејви је додао да је корпорација у целини у добром стању, али да су начињене и грешке за које, као генерални директор, преузима крајњу одговорност.
Његов одлазак, после пет година на челу ББЦ-а, уследио је након више контроверзи које су последњих месеци пратиле рад ове медијске куће, укључујући и извештавање са фестивала Гластонбери. Он и Тернс су били под јавним притиском и због других питања, међу којима је и документарни филм „Gaza: How To Survive a Warzone“, у коме није наведено да је наратор син једног од званичника Хамаса.
Министарка културе Лиза Ненди поздравила је одлуку Тима Дејвија и захвалила му на вођењу ББЦ-а током периода значајних промена. Још увек није познато када ће бити именован нови генерални директор.
Дебора Тернс је у свом саопштењу навела да је „контроверза која траје око документарца Панораме достигла ниво на којем наноси штету ББЦ-у“, додајући да је „одговорност на њој“ и да због тога подноси оставку.
Према извештајима британских медија, оставке Тима Дејвија и Деборе Тернс уследиле су након писања листа The Telegraph, који је објавио детаље процурелог интерног ББЦ меморандума. У документу се наводи да је у емисији Панораме монтиран говор председника САД Доналда Трампа тако да делује као да подстиче напад на Капитол хил у јануару 2021. године.
Меморандум потиче од Мајкла Прескота, некадашњег независног спољног саветника у ББЦ-јевом одбору за уређивачке стандарде, који је функцију напустио у јуну. Он је изразио забринутост због документарца „Trump: A Second Chance?“ емитованог прошле године, који је за ББЦ произвела независна продукцијска кућа October Films Ltd, од које је такође затражен коментар.
Министарка културе Лиза Ненди изјавила је да је питање Панораме „веома озбиљно“, али је нагласила да су против ББЦ-а изнете бројне озбиљне оптужбе, „међу којима је најтежа она која указује на могућност системске пристрасности у извештавању о осетљивим питањима“.