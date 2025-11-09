ВОЗИО 191 КИЛОМЕТАР НА САТ КОД ПАНЧЕВА: Полиција зауставила „ауди“ који је летео друмом; КОЈА ЈЕ КАЗНА ДОВОЉНА
Полиција је у недељу око 11 часова зауставила возача „аудија“ са аустријским регистарским таблицама који је на државном путу Ковин – Панчево возио брзином од 191,2 километра на сат, иако је ограничење на том делу пута 80 километара на сат.
Возилом је управљао педесетогодишњи држављанин Србије, који је претходно извршио и опасно претицање преко пуне линије. Он је одмах искључен из саобраћаја, а против њега је поднета прекршајна пријава због насилничке вожње и непоштовања правила претицања.
Како је саопштило Министарство унутрашњих послова, припадници Управе саобраћајне полиције који су тог дана контролисали саобраћај пресретачима, у само неколико сати открили су пет случајева насилничке вожње, осам прекршаја због претицања преко пуне линије и три прекорачења брзине која спадају у најтеже прекршаје по Закону о безбедности саобраћаја.