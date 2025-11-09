broken clouds
ДРУГИ КРУГ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА НА КиМ: До 17 часова гласало 24,85 одсто бирача, у Клокоту 25,11 одсто

09.11.2025. 17:41 17:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Kosovo
Фото: Tanjug, AP Photo/Visar Kryeziu

ПРИШТИНА: У другом кругу локалних избора у АП КиМ до 17 часова гласало је 18,67 одсто бирача, односно њих 327.250 од уписаних 1.316.672, а у општини Клокот гласало је 25,11 одсто бирача, саопштила је данас Централна изборна комисија.

У Клокоту, јединој српској средини у којој се одржава други круг локалних избора, гласало је 1.050 од уписаних 4.181 уписаних бирача.

У Приштини је гласало 67.887 одсто бирача од 222.418 са правом гласа, док је у јужном делу Косовске Митровице гласало 34,09 одсто бирача, односно 28.883 од уписаних 84.715 бирача.

Раније данас гласао је и кандидат Српске листе за председника општине Клокот Божидар Дејановић.

Он је у пратњи неколико десетина грађана гласао у Основној школи "Марко Рајковић" у Врбовцу одакле је позвао грађане да у што већем броју изађу на гласање.

"Данас пре свега треба да испоштујемо предизбирну тишину. Очекујем да ће грађани да искористе своје право, да гласају и да изађу у што већем броју. Грађани могу да очекују бољитак у сваком погледу", навео је Дејановић.

Након првог круга локалних избора одржаног 12. октобра, у други круг у Клокоту прошли су кандидат Српске листе Божидар Дејановић као и Срећко Спасић из Грађанске иницијативе Српска народна слога, који је прошле недеље одлучио да се повуче из изборне трке и подржи Српску листу и Божидара Дејановића.

Међутим, његово име се налази на бирачком листићу јер је, како је образложила централна изборна комисија у Приштини, закаснио, с обзиром на то да је рок за одустајање био 2. септембар.

У овој општини у Косовском поморављу гласа се у пет бирачких центара, на девет бирачких места од којих је једно предвиђено за условно гласање.

На простору АП Косово и Метохија други круг локалних избора одржава се у 18 општина, међу којима су, Приштина и јужни део Косовске Митровице.

У првом кругу локалних избора Српска листа је у преосталим општинама у којима Срби чине већину однела убедљиву победу.

Биралишта су отворена у 7 сати, а предвиђено је да се затворе у 19 часова.

Косово и Метохијa локални избори локални избори на КиМ
