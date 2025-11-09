Србија мења правила за маме! УСКОРО ДУЖЕ ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО Ево како су то решиле европске земље и КОЛИКО ТАЧНО ТРАЈУ њихова одсуства
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије најавило је измене Закона о раду са фокусом на родитеље, дуже породиљско одсуство и већу подршку породицама.
Породиљско одсуство у нашој земљи траје до три месеца након порођаја. Након тога следи одсуство са рада ради неге детета до истека 365 дана од почетка породиљског одсуства, а када је реч о европским земљама, трајање и услови ових одсустава разликују се од државе до државе.
У Србији запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре термина порођаја. Право запослене жене на породиљско одсуство и одсуство ради неге детета остварује се заједно и у континуитету. Породиљско одсуство је намењено припреми за порођај, самом порођају и опоравку, а одсуство ради неге детета, које се надовезује на породиљско, намењено је нези новорођенчета.
Одсуство са рада ради неге детета, за прво и друго дете, траје 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства, породиљско и одсуство са рада ради неге детета за треће и свако наредно дете траје укупно две године.
Каква је ситуација у европским земљама?
У европским земљама, како је објављено на сајту "World Population Review", запослене жене пре и после порођаја добијају породиљско и родитељско одсуство. Дужина одсуства се разликује од земље до земље.
Бугарска
У Бугарској породиљско одсуство траје 54 недеља. Одсуство за очеве траје 15 дана. Током породиљског одсуства мајка прима пуну зараду. Родитељи такође имају право да користе одсуство са посла за васпитање детета до друге године. То се односи за прво, друго и треће дете, а за свако следеће траје шест месеци.
Током овог одсуства прима се новчана накнада у складу са законом о социјалном осигурању. Ако одмор није потпуно коришћен или је прекинут, накнада износи 50 одсто од редовне, како је навела адвокат Христина Тошева.
Грчка
У Грчкој породиљско одсуство траје 43 недеља. Одсуство за очеве траје 18 дана. Мајка током првих 17 недеља породиљског одсуства прима пуну зараду. Након тога прима 75 одсто зараде. Како се наводи у грчким медијима, родитељи имају право и на родитељско одсуство ради васпитања детета, у трајању од четири месеца. Могу да га користе континуирано или делимично до навршене дететове осме године.
Једини услов за остваривање овог права је једногодишњи рад запосленог код истог послодавца. За прва два месеца родитељског одсуства, Национална служба за запошљавање је обавезна да исплаћује накнаду за родитељско одсуство у износу минималне плате, наводи се на сајту hli.gov.gr.
Аустрија
У Аустрији породиљско одсуство траје 16 недеља. Очеви добијају 30 дана одсуства. Током породиљског одсуства мајка прима пуну зараду. Родитељско одсуство ради неге детета може да се користи до другог дететовог рођендана. За то време родитељи примају накнаду за негу детета.
Немачка
У Немачкој породиљско одсуство (Maternity Leave) траје 14 недеља. Током тог периода запослена прима пуну зараду. Према подацима "World Population Review" не постоји одсуство за очеве. Према наводима немачких медија, родитељско одсуство може да траје до три године. Током овог периода радни однос је суспендован, што значи да запослени не примају плату од послодавца али добијају новац од државе у висини око 60 одсто зараде.
Мађарска
У Мађарској породиљско траје 24 недеља. Очеви добијају седам дана. Током породиљског одсуства запослена прима пуну зараду. Према писању мађарских медија, у овој земљи се добија и 44 радна дана родитељског одсуства које треба да се искористи до дететовог трећег рођендана. Запослени има право на десет одсто одсуствене накнаде, која се додатно умањује за исплаћене накнаде за бригу о детету или друга давања за помоћ при бризи о детету у том периоду.
Француска
У Француској породиљско траје 16 недеља. Очеви добијају 25 дана одсуства. Током породиљског одсуства запослена прима пуну зараду. У Француској такође постоји родитељско одсуство ако запослени има најмање годину дана стажа у фирми. Може га користити или мајка или отац. Одсуство омогућава запосленом да потпуно прекине радну активност или привремено смањи радно време и ради скраћено (нпр. на пола радног времена).
Почетно максимално трајање је једна година, али запослени може изабрати краће трајање. Одсуство се може продужити до трећег рођендана детета. Свако продужење мора бити једнако почетној дужини одсуства.
Финска
У Финској породиљско одсуство траје 15 недеља. Запослена прима 80 одсто зараде. Оба родитеља имају право на родитељско одсуство. Родитељско одсуство траје 320 радних дана (отприлике 14 месеци), што представља укупно време одсуства оба родитеља.
Сваки родитељ има право на 160 радних дана родитељског одсуства, али један родитељ може пренети до 63 дана свог одсуства на другог родитеља ако жели. Ако постоји само један родитељ, та особа има право да искористи свих 320 радних дана.
Запослени могу распоредити своје родитељско одсуство у четири одвојена периода (под условом да сваки период траје најмање 12 радних дана) или га користити за рад са скраћеним радним временом. Међутим, сва права на родитељско одсуство морају бити искоришћена у прве две године живота детета, наводи се на сајту skuad.io.
Такође постоји и одсуство због бриге о детету. Родитељи могу да га користе након што искористе родитељско одсуство. Ово одсуство је доступно запосленима током прве три године живота детета. Као и код родитељског одсуства, запослени могу распоредити одсуство у четири одвојена периода, осим ако није другачије договорено са послодавцем.
Запослени такође могу користити одсуство за рад са скраћеним радним временом, што се назива делимично одсуство због бриге о детету. Послодавци нису обавезни да исплаћују плату запосленима за време одсуства због бриге о детету, али се очекује да им омогуће одсуство. Ово право се може користити док дете запосленог не заврши другу школску годину.
Право на накнаду у Србији током одсуства са посла
За време одсуства, запослена код послодавца остварује право на накнаду, а висина се обрачунава на основу зараде у последњих 18 месеци. Запослена прима пуну зараду. Максимална месечна основица не може бити већа од три просечне зараде у Србији.