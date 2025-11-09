overcast clouds
13°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОШАО КОД ПРИЈАТЕЉА У КУЋУ, ПА НАПАСТОВАО МАЛОЛЕТНИЦУ! Стравичан случај у Барајеву! После пријаве ухапшен

09.11.2025. 13:56 14:02
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf/Dnevnik
Коментари (0)
POLICIJA
Фото: pixabay.com/ilustracija

Полиција у Барајеву у петак је ухапсила Д.Ј. због сумње на полно узнемиравање малолетног лица.

Према незваничним сазнањима Телеграф.рс, Д.Ј. је искористио прилику док је био у посети код пријатеља и непримерено се понашао према малолетној А.М., рођеној 2011. године.

Инцидент се догодио када је осумњичени искористио тренутак када је остао сам са девојчицом, коју је потом додиривао по гениталијама и љубио је по врату.

Овај случај је изазвао велику узнемиреност у локалној заједници, а истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.

Надлежни органи предузимају све потребне мере како би се обезбедила правда и заштита малолетне жртве.

(Телеграф.рс)

полно узнемиравање полно узнемиравање деце барајево
Извор:
Telegraf/Dnevnik
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај