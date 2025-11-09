ДОШАО КОД ПРИЈАТЕЉА У КУЋУ, ПА НАПАСТОВАО МАЛОЛЕТНИЦУ! Стравичан случај у Барајеву! После пријаве ухапшен
09.11.2025. 13:56 14:02
Полиција у Барајеву у петак је ухапсила Д.Ј. због сумње на полно узнемиравање малолетног лица.
Према незваничним сазнањима Телеграф.рс, Д.Ј. је искористио прилику док је био у посети код пријатеља и непримерено се понашао према малолетној А.М., рођеној 2011. године.
Инцидент се догодио када је осумњичени искористио тренутак када је остао сам са девојчицом, коју је потом додиривао по гениталијама и љубио је по врату.
Овај случај је изазвао велику узнемиреност у локалној заједници, а истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.
Надлежни органи предузимају све потребне мере како би се обезбедила правда и заштита малолетне жртве.
(Телеграф.рс)