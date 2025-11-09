broken clouds
12°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАГЕДИЈА У МОСКВИ Познати руски бизнисмен изгорео у свом Ламборгинију

09.11.2025. 14:39 14:43
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Алексеј Долги, контроверзни бизнисмен из Москве, који је трговао криптовалутама страдао је у ноћи између суботе и недеље у Москви када је изгорео у свом ламборгинију.

Несрећа се догодила око 1.30 часова по локалном времену у северном делу Москве када је Алексеј при великој брзини ударио у заштитну ограду и преврнуо се.

Према наводима, Алексеј је јурио ауто-путем брзином већом од 150 километара на час, што су наводно забележиле и сигурносне камере. У једном тренутку у кривини губи контролу и удара у заштитну ограду.

Луксузни аутомобил се преврнуо и одмах запалио. Према наводима полиције, Алексејем није био сам у возилу.

У удесу је страдала још једна особа, док су две са тешким телесним повредама пребачене у болницу.

Руски медији пишу да је Алексеј Долги био уписан на црну листу руских банака због сумње на прање новца.

Полиција и тужилаштво води истрагу о несрећи.

Иначе, Алексеј је више пута кршио саобраћајне прописе возећи луксузни аутомобил: на њему се води више од 400 казни за прекорачење брзине, а дуг је премашио милион рубаља. Власник аутомобила је за годину дана поседовања елитног возила прикупио значајну суму.

Извор: Телеграф

Русија руски бизнисмен пожар
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај