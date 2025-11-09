ТРАГЕДИЈА У МОСКВИ Познати руски бизнисмен изгорео у свом Ламборгинију
Алексеј Долги, контроверзни бизнисмен из Москве, који је трговао криптовалутама страдао је у ноћи између суботе и недеље у Москви када је изгорео у свом ламборгинију.
Несрећа се догодила око 1.30 часова по локалном времену у северном делу Москве када је Алексеј при великој брзини ударио у заштитну ограду и преврнуо се.
Према наводима, Алексеј је јурио ауто-путем брзином већом од 150 километара на час, што су наводно забележиле и сигурносне камере. У једном тренутку у кривини губи контролу и удара у заштитну ограду.
Луксузни аутомобил се преврнуо и одмах запалио. Према наводима полиције, Алексејем није био сам у возилу.
У удесу је страдала још једна особа, док су две са тешким телесним повредама пребачене у болницу.
Руски медији пишу да је Алексеј Долги био уписан на црну листу руских банака због сумње на прање новца.
Полиција и тужилаштво води истрагу о несрећи.
Иначе, Алексеј је више пута кршио саобраћајне прописе возећи луксузни аутомобил: на њему се води више од 400 казни за прекорачење брзине, а дуг је премашио милион рубаља. Власник аутомобила је за годину дана поседовања елитног возила прикупио значајну суму.
Извор: Телеграф