„ДОБРО ЈУТРО, БРИСЕЛЕ!“ Орбан после састанка с Трампом објавио велики заокрет
БУДИМПЕШТА: Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је постигао договор са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом о финансијском заштитном штиту.
"Можемо да кажемо и то да овим споразумом имамо готово неограничене могућности финансирања у Сједињеним Америчким Државама, којима можемо да заменимо било који новац из Брисела", рекао је Орбан јуче у авиону ВизЕра, преноси Хирадо.
Одговарајући на питања новинара током лета из Вашингтона ка Будимпешти, после састанка са Трампом у Белој кући, он је нагласио да ако би Мађарска или њен финансијски систем били изложени било каквом спољашњем нападу, Американци су дали реч да ће у сваком таквом случају заштитити финансијску стабилност Мађарске.
"То је веома важно, јер ако би Мађарска била на мети спекулативног или политички мотивисаног напада, могла би да рачуна на амерички финансијски заштитни штит. Тако и планирам будућност. Добро јутро, Бриселу!", поручио је Орбан.
Kако је рекао, "зато можемо мирно да тврдимо да, уколико би се финансијски напад на Мађарску покренуо из било којег краја света, а који би могао да утиче на наш девизни курс, на наш кредитни рејтинг или на оцену нашег дуга, за његово одбијање нам стоји на располагању америчка помоћ".
Орбан је нагласио да се може рећи да Мађарска има готово неограничене могућности финансирања у САД, којима може да замени било који новац из Брисела.
"Дакле, Мађарска не мора да одустаје од великих економских пројеката од национално-стратешког значаја само зато што ми из Брисела треба још две-три године да прибавимо сваки форинт", додао је он.
Према његовим речима, те пројекте не треба ни одлагати ни преструктурирати јер сви могу да се реализују.
"То ће се видети и на курсу форинта, као и на будућем задуживању. А и на међународном финансијском тржишту позиција Мађарске већ данас, дан након преговора, много је јача него што је била", нагласио је Орбан.
Он је навео да амерички финансијски заштитни штит јача Мађарску и ствара повољнију међународну финансијску позицију за њу.