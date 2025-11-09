ПАЛА ПЕТОЧЛАНА КРИМИНАЛНА ГРУПА У НИШУ Сумња се да су продавали кокаин и марихуану ПРОНАЂЕНА ВЕЋА СУМА НОВЦА
НИШ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Нишу, ухапсили су петорицу чланова криминалне групе, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и удруживање ради вршења кривичних дела.
У опсежној акцији ухапшени су Д. С. (41), Н. П. (38), М. П. (40), М. А. (37) и Н. Н. (32), док се за још једним лицем интензивно трага.
Полиција је јуче зауставила "сеат" којим је осумњичени Д. С. управљао и код њега, као и на локацији за коју се сумња да је користио као скровиште, пронашла око 33,5 грама праха за који се сумња да је кокаин, два мобилна телефона као и већу суму новца за који се сумња да је стечен продајом наркотика.
Претходно је полиција затекла осумњиченог Д. С. у тренутку продаје око два грама праха налик на кокаин осумњиченом Н. Н. који је, како се сумња, намењен даљој продаји.
Такође, сумња се да је у претходном периоду осумњичени Н. П. продао око шест грама прашкасте материје налик на кокаин једном мушкарцу за којим полиција интензивно трага.
У наставку рада на расветљавању ових кривичних дела, полиција је извршила претрес на више локација у Нишу.
Претресом стана који је осумњичени М. П. користио, пронађено је око 27 грама праха за који се сумња да је кокаин као и мобилни телефон, док су у стану који је осумњичени Н. П. користио пронађена два мобилна телефона.
Даљим претресом, у стану који осумњичени М. А. користи, полиција је пронашла мању количину материје за коју се сумња да је марихуана, три мобилна телефона, као и личну карту за коју се сумња да је фалсификована, те ће против њега бити поднета кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио и кривично дело фалсификовање исправе.
Свој петорици осумњичених одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.