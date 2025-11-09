broken clouds
СВЕ САД ИДЕ ГЛАТКО: Без задржавања на рампама на ауто-путевима и на путничким терминалима на границама

09.11.2025. 18:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Према подацима ЈП ''Путеви Србије'', на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је вечерас из АМСС.

Према информацијама Управе Граничне полиције, задржавања нема ни на путничким терминалима граничних прелаза. 

Када је реч о теретним терминалима, камиони на ГП Келебија, на излазу, чекају 120 минута, на ГП Батровци, на излазу 300 минута, док на ГП Шид, такође на излазу, чекају 240 минута.

наплатне рампе граница колона возила колона камиона
Вести Друштво
