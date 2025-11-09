СВЕ САД ИДЕ ГЛАТКО: Без задржавања на рампама на ауто-путевима и на путничким терминалима на границама

БЕОГРАД: Према подацима ЈП ''Путеви Србије'', на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је вечерас из АМСС.

Према информацијама Управе Граничне полиције, задржавања нема ни на путничким терминалима граничних прелаза.

Када је реч о теретним терминалима, камиони на ГП Келебија, на излазу, чекају 120 минута, на ГП Батровци, на излазу 300 минута, док на ГП Шид, такође на излазу, чекају 240 минута.