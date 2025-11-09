КРЕЋЕ БРОЈАЊЕ ГЛАСОВА Затворена биралишта у 18 општина за други круг локалних избора на КиМ
ПРИШТИНА: У Аутономној покрајини Косово и Метохија вечерас су затворена бирачка места за други круг локалних избора у 18. општина.
У другом кругу локалних избора на КиМ до 17 часова гласало је 18,67 одсто бирача, односно њих 327.250 од уписаних 1.316.672, а у општини Клокот гласало је 25,11 одсто бирача, саопштила је централна изборна комисија у Приштини.
У Клокоту, јединој српској средини у којој се одржава други круг локалних избора, гласало је 1.050 од уписаних 4.181 уписаних бирача.
У Приштини је гласало 67.887 одсто бирача од 222.418 са правом гласа, док је у јужном делу Косовске Митровице гласало 34,09 одсто бирача, односно 28.883 од уписаних 84.715 бирача.
Након првог круга локалних избора одржаног 12. октобра, у други круг у Клокоту прошли су кандидат Српске листе Божидар Дејановић као и Срећко Спасић из Грађанске иницијативе Српска народна слога, који је прошле недеље одлучио да се повуче из изборне трке и подржи Српску листу и Божидара Дејановића.
Међутим, његово име се налази на бирачком листићу јер је, како је образложила централна изборна комисија у Приштини, закаснио, с обзиром на то да је рок за одустајање био 2. септембар.
У овој општини у Косовском поморављу гласало се у пет бирачких центара, на девет бирачких места од којих је једно било предвиђено за условно гласање.
Бирачка места отворена су у 7 часова, а до 19 сати гласало се и у Ђаковици, Гњилану, Драгашу, Качанику, Клини, Косово Пољу, јужном делу Косовске Митровице, Обилићу, Ораховцу, Пећи, Приштини, Призрену, Сувој Реци, Витини, Вучитрну, Јунику и Мамуши.
У првом кругу локалних избора одржаном 12. октобра, који је обележила велика излазност у срединама са српском већином, најјача српска странка у покрајини Српска листа на изборима за градоначелнике победила је у девет од 10 општина са српском већином, док је у изборима за одборнике, Српска листа победила у свих 10 општина са српском већином.