broken clouds
10°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРЕЋЕ БРОЈАЊЕ ГЛАСОВА Затворена биралишта у 18 општина за други круг локалних избора на КиМ

09.11.2025. 19:37 19:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Tanjug
Фото: Tanjug

ПРИШТИНА: У Аутономној покрајини Косово и Метохија вечерас су затворена бирачка места за други круг локалних избора у 18. општина.

У другом кругу локалних избора на КиМ до 17 часова гласало је 18,67 одсто бирача, односно њих 327.250 од уписаних 1.316.672, а у општини Клокот гласало је 25,11 одсто бирача, саопштила је централна изборна комисија у Приштини.

У Клокоту, јединој српској средини у којој се одржава други круг локалних избора, гласало је 1.050 од уписаних 4.181 уписаних бирача.

У Приштини је гласало 67.887 одсто бирача од 222.418 са правом гласа, док је у јужном делу Косовске Митровице гласало 34,09 одсто бирача, односно 28.883 од уписаних 84.715 бирача.

Након првог круга локалних избора одржаног 12. октобра, у други круг у Клокоту прошли су кандидат Српске листе Божидар Дејановић као и Срећко Спасић из Грађанске иницијативе Српска народна слога, који је прошле недеље одлучио да се повуче из изборне трке и подржи Српску листу и Божидара Дејановића.

Међутим, његово име се налази на бирачком листићу јер је, како је образложила централна изборна комисија у Приштини, закаснио, с обзиром на то да је рок за одустајање био 2. септембар.

У овој општини у Косовском поморављу гласало се у пет бирачких центара, на девет бирачких места од којих је једно било предвиђено за условно гласање.

Бирачка места отворена су у 7 часова, а до 19 сати гласало се и у Ђаковици, Гњилану, Драгашу, Качанику, Клини, Косово Пољу, јужном делу Косовске Митровице, Обилићу, Ораховцу, Пећи, Приштини, Призрену, Сувој Реци, Витини, Вучитрну, Јунику и Мамуши.

У првом кругу локалних избора одржаном 12. октобра, који је обележила велика излазност у срединама са српском већином, најјача српска странка у покрајини Српска листа на изборима за градоначелнике победила је у девет од 10 општина са српском већином, док је у изборима за одборнике, Српска листа победила у свих 10 општина са српском већином.

избори Косово и Метохијa косово избори
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај