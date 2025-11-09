СТИЖЕ ХЛАДНИ ТАЛАС ЈОШ НОЋАС, ЕВО И ГДЕ: Температура пада 10. новембра, РХМЗ УПОЗОРАВА НА ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ
Републички хидрометеоролошки завод најавио је промену времена — већ вечерас се очекује умерено до потпуно облачно на југу и југозападу земље, а током ноћи ће киша и пљускови захватити већи део Србије. Суво ће остати једино на крајњем северу Војводине. Ветар ће бити слаб до умерен, северних праваца.
У понедељак, 10. новембра, биће претежно облачно, местимично са кишом, док ће се суво време задржати само у северној Војводини. Према прогнози РХМЗ-а, престанак падавина очекује се поподне у Војводини, а у вечерњим сатима и током ноћи и у западним и централним крајевима. Јутарња температура биће од 4 до 11, а највиша дневна од 9 до 15 степени.
У уторак, 11. новембра, север и запад земље очекује делимично разведравање, док ће на југу ујутру понегде бити слабе кише. Током дана следи постепено разведравање и суво време.
Од среде, 12. новембра, јутра ће бити хладна, понегде са слабим приземним мразевима. Током дана биће претежно сунчано, уз највишу дневну температуру од 12 до 15 степени. Ново наоблачење очекује се у суботу, 15. новембра, а од недеље, 16. новембра, могућа је повремена киша и пад температуре.