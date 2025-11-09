Драма на Кипру: Турско војно возило упало у демилитаризовану зону МИРОВЊАЦИ ХИТНО ИНТЕРВЕНИСАЛИ ДА СПАСУ СЕЉАКЕ
У суботу ујутро турско војно возило ушло је у демилитаризовану зону, познату и као "мртва зона", близу села Денеја (на западу Никозије) и покушало да уклони кипарске Грке - пољопривреднике који су дошли да обрађују своја поља, јавља Прототема.
На лицу места интервенисали су припадници UNFICYP-a (Мировне снаге УН), и сви су се повукли, да би се затим турско возило поново појавило, али и мировњаци. Ситуација се вратила у нормалу поподне, како је изјавио председник заједнице Денеја.
Кипарски председник Никос Христодулидис окарактерисао је овај чин као "негативан развој" за кипарско питање и потврдио да су предузете све потребне мере како се слични инциденти не би поновили.
Кипарско Министарство спољних послова поднело је протест UNFICYP-у ради обезбеђења слободног и безбедног приступа кипарских Грка пољопривредника.
Портпарол Владе Кипра Константинос Летимбиотис навео је да "окупаторска војска доводи у питање статус 'мртве зоне' и покушава да створи фактичне промене на терену", док влада пажљиво прати развој догађаја.
"Нова провокација у Денеји минира добру климу и мир на острву", изјавио је министар одбране Василис Палмас, позивајући Уједињене нације да заузму јасну позицију.
Мировна мисија стално подсећа на то да пољопривредне активности близу линија примирја унутар зоне раздвајања представљају ризик и изазивају напетости, став који је више пута истицано.
Нова тензија у Денеји десила се у време када се улажу напори за поновно покретање процеса решавања кипарског питања. Кипарске власти сматрају да овакви поступци подривају атмосферу и покушавају да промене стање на терену, у тренутку када се захтева уздржаност и поштовање статуса кво у "мртвој зони".