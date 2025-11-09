У Загребу одржан скуп сећања на Кристалну ноћ ПОГРОМ СЕ НИЈЕ ДОГОДИО ПРЕКО НОЋИ
ЗАГРЕБ: Хрватска Антифашистичка лига организовала је у Загребу испред споменика жртвама Холокауста и усташког режима код Главне железничке станице скуп сећања на Кристалну ноћ, погром над Јеврејима у Немачкој и Аустрији који се догодио пре 87 година.
На скупу је истакнуто да се "Кристална ноћ" није догодила "преко ноћи" него након година подстицања нетрпељивост према Јеврејима, толерисања и нормализовања говора мржње против Јевреја, отпуштања с посла, забрањивања било каквих културних манифестација те мањине у Немачкој, као и прогона, пренео је ХРТ.
Председник Антифашистичке лиге Зоран Пусић изјавио је да је сећање на тај догађај израз заједничке одлучности да се "данас у Хрватској супротставимо релативизирању зла усташког режима" и подстицању нетрпељивости и мржње према припадницима било које мањине у хрватском друштву.
Кристална ноћ
Кристална ноћ била је први организовани и масовни велики погром Јевреја који се десио широм Немачке у ноћи 9. и у раним часовима 10. новембра 1938. године, када је хиљаде јеврејских синагога, фабрика и радњи нападнуто, најмање сто Јевреја убијено, а близу 30.000 мушкараца одведено у концентрационе логоре.
"Сви они који данас у Хрватској толеришу, све пристнију усташку реторику насиља и мржње, чији симбол је синтагма 'За дом спремни' показјуу да нису ништа научили из догађаја чијим жртвама из НДХ данас одајемо почаст", истакао је Пусић.
Он је навео да је Кристална ноћ трајно упозорење свакој држави на опасности узурпирања патриотизма, претварања мржње и предрасуда у националне вредности као и на ћутање већине која омогућује насиље над мањином.
"Чињеница да се то догодило у тада високо цивилизованом и културном народу показује да се може догодити свуда ако се не препознају знакови опасности", закључио је Пусић.
Говорећи о савременим политичким приликама, Пусић је казао да критика израелске владе Бењамина Нетањахуа и њене радикалне деснице "не може и не сме бити поистовећена с антисемитизмом, јер ко тако мисли, није разумео поруку Кристалне ноћи".