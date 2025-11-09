ВИРУС ГРИПА ХАРА СВЕТОМ Имамо вакцине, али да ли су оне довољне? МНОГО БРЗО МУТИРА
Светом се шири мутирани вирус грипа. Објављен је „СОС за вакцинацију“: стручњаци упозоравају на најтежу зиму деценије.
Сезонски вирус грипа изненада је мутирао током лета. Чини се да заобилази део нашег имунитета, покренуо је сезону грипа више од месец дана раније и ради се о типу грипа за који историја сугерише да је тежи. Британски National Health Service (НХС) је сада издао „СОС за вакцинацију против грипа“ јер расте забринутост да би ово могла бити посебно тешка зима. Иако постоји много нијанси и неизвесности, водећи стручњаци за грип истакли су да не би били изненађени ако ова сезона буде најгорa у последњој деценији.
„Већ неко време нисмо видели овакав вирус, ови обрасци су необични“, каже проф. Nikola Lewis са Francis Crick Institute. „Брине ме, апсолутно. Не паничим, али сам забринута“, додаје она.
Шта се дешава? Научници прате еволуцију вируса грипа јер они стално мутирају, а сезонска вакцина се сваке године мора ажурирати. Ова еволуција иде у ритму познатом као „drift and shift“ („клизање и скок“). Већину времена вирус се полако мења, а повремено дође до наглог „скока“ када вирус значајно мутира. То се догодило у јуну ове године, када је седам мутација појавило у соју H3N2 сезонског грипа, што је довело до „брзог пораста“ случајева, каже проф. Derek Smit са University of Cambridge.
Необично је то што се ово десило ван сезоне грипа, усред лета на северној хемисфери. „Готово је извесно да ће се проширити широм света, тако да је ово нешто што ће брзо доћи“, каже Смит.
Вакцинација у Србији
У Србији су доступне сезоне вакцинације против грипа у домовима здравља широм земље. Постоје вакцине које су у употреби за сезонску имунизацију: на пример, вакцину TorVaxFlu, која је тровалентна и садржи два подтипа вируса A и један тип вируса B.
Вакцина типа Vaxigrip Tetra је четворовалентна и садржи два типа вируса грипа A и два типа вируса B. Вакцинација се пружа бесплатно за ризичне групе, као што су хронични болесници, старије особе, труднице и здравствени радници.
Ако се сетите „Р-бројева“ из пандемије (број људи на које једна заражена особа преноси вирус), они сугеришу да нови мутирани сој има предност.
Сезонски грип обично има Р-број око 1,2, док је рана процена за ову годину 1,4, каже Lewis. Грубо речено, ако би 100 људи имало грип, у типичној години би пренели вирус на 120, а ове године на 140.
„Веома је вероватно да ће ово бити лоша сезона грипа и да ће почети ускоро – већ смо добро у њој“, каже проф. Kristof Freser са University of Oxford.
„Постоје индикатори да би ово могло бити горе од неких сезона грипа које смо видели у последњих 10 година. У типичној сезони око један од петоро људи буде заражен, али ове године тај број може бити већи, упозорава он.
Важно је запамтити да неки људи могу добити грип без симптома, док други развију наглу грозницу, болове у телу и исцрпљеност – а вирус може бити смртоносан за старије и рањиве групе. Прошле године готово 8.000 људи у Великој Британији је умрло од грипа, а у сезони 2022-23 било је око 16.000 смртних случајева. НХС већ очекује тешку сезону.
Проф. Lewis истиче да је ово „апсолутно најважнија година“ за вакцинацију и да „ако вас је ваш лекар позвао, примите вакцину што пре“. Међутим, овај пут вакцина можда није савршено усклађена са мутираним вирусом. Одлука о дизајну вакцине донета је месецима раније, а нови мутирани сој се појавио касније. „Делимична заштита је боља него никаква“, каже проф. Freser. „Вакцина и даље стимулише организам да производи антитела која препознају вирус. Највећа корист очекује се у смањењу тежине болести, а не нужно у спречавању инфекције или ширења вируса.“