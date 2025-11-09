overcast clouds
ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ОВО МЛЕКО ЗА БЕБЕ Надлежни кажу: могућа повезаност СА БОТУЛИЗМОМ!

09.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Beba
Фото: pixabay

ВАШИНГТОН: Савезни здравствени званичници Сједињених Америчких Држава истражују избијање ботулизма беба у више америчких савезних држава повезаних с формулом за бебе произвођача " ByHeart ", што је навело компанију да повуче две серије производа.

Тринаест беба у 10 савезних држава хоспитализовано је због избијања болести, саопштили су америчка Управа за храну и лекове (FDA) и Центар за контролу и превенцију болести (CDC), прености лист Бостон глоуб, додајући да нема пријављених смртних случајева.

Компанија " ByHeart " саопштила је да је добровољно повукла две серије формуле "из вишка опреза".

Досад су случајеви повезани са "ByHeart" формулом забележени у Аризони, Калифорнији, Илиноису, Минесоти, Њу Џерсију, Орегону, Пенсилванији, Роуд Ајленду, Тексасу и Вашингтону, а оболеле бебе имале су између две недеље и пет месеци старости.

Formula
Фото: ByHeart

" ByHeart " формула, рекламира се као "формула нове генерације" која "највише подсећа на мајчино млеко".

Компанија је саопштила да у производима нису пронађени токсини повезани с инфантлним ботулизмом.

ФДА је прикупила остатке формуле ради тестирања, а резултати се очекују у наредним недељама.

Ботулизам настаје заражавањем бактеријама "Clostridium botulinum" које производе токсине у цревима, а симптоми укључују проблеме с храњењем беба, губитак контроле главе, потешкоће с гутањем и дисањем, смањење фацијалних експресија и слаб плач.

млеко млеко у праху бебе
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
