ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ОВО МЛЕКО ЗА БЕБЕ Надлежни кажу: могућа повезаност СА БОТУЛИЗМОМ!
ВАШИНГТОН: Савезни здравствени званичници Сједињених Америчких Држава истражују избијање ботулизма беба у више америчких савезних држава повезаних с формулом за бебе произвођача " ByHeart ", што је навело компанију да повуче две серије производа.
Тринаест беба у 10 савезних држава хоспитализовано је због избијања болести, саопштили су америчка Управа за храну и лекове (FDA) и Центар за контролу и превенцију болести (CDC), прености лист Бостон глоуб, додајући да нема пријављених смртних случајева.
Компанија " ByHeart " саопштила је да је добровољно повукла две серије формуле "из вишка опреза".
Досад су случајеви повезани са "ByHeart" формулом забележени у Аризони, Калифорнији, Илиноису, Минесоти, Њу Џерсију, Орегону, Пенсилванији, Роуд Ајленду, Тексасу и Вашингтону, а оболеле бебе имале су између две недеље и пет месеци старости.
" ByHeart " формула, рекламира се као "формула нове генерације" која "највише подсећа на мајчино млеко".
Компанија је саопштила да у производима нису пронађени токсини повезани с инфантлним ботулизмом.
ФДА је прикупила остатке формуле ради тестирања, а резултати се очекују у наредним недељама.
Ботулизам настаје заражавањем бактеријама "Clostridium botulinum" које производе токсине у цревима, а симптоми укључују проблеме с храњењем беба, губитак контроле главе, потешкоће с гутањем и дисањем, смањење фацијалних експресија и слаб плач.