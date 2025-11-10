overcast clouds
Нови Сад
НИЈЕ ЗА СВЕ АЛИ ЗА МНОГЕ ЈЕСТЕ Трамп жели да већини Американаца ИСПЛАТИ НАЈМАЊЕ ПО 2.000 ДОЛАРА финансираних из царина

10.11.2025. 21:48 21:52
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr./Pixabay

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је како жели да већини Американаца исплати 2.000 долара финансираних од царина, чиме настоји да одбрани један кључних стубова политике његове администрације, пренео је Ројтерс.

Трамп је своју царинску политику хвалио као помоћ Сједињеним Америчким Државама у прикупљању нових прихода, што је, како је рекао, подстакло "рекордна улагања у домаћу производњу".

"Дивиденда од најмање 2.000 долара по особи (не рачунајући људе са високим приходима) биће исплаћена свима", написао је Трамп у недељу у објави на својој мрежи Truth Social.

Председник није пружио додатне детаље о томе како ће се такви повраћаји исплаћивати Американцима.

Трамп је раније покренуо идеју о царинским повраћајима за појединце, а у јулу је рекао да његова администрација разматра давање Американцима малог повраћаја на основу "милијарди које је савезна влада прикупила од царинских прихода откако је ступио на дужност".

Председников предлог долази у тренутку када се кључни део његове царинске политике налази пред Врховним судом САД, наводи Ројтерс.

Неке од судија поменутог суда прошле недеље су деловале скептично према Трамповој употреби Закона о међународним ванредним економским овлашћењима (ИЕЕПА) из 1977. године за доношење широког спектра увозних царина, додаје агенција. 

 

Доналд Трамп царине дивиденде исплата
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
