ВИШЕ ЈЕ НЕГО ХИТНО Гордану (48) је хитно потребна помоћ! После три операције, СТАЊЕ МУ ЈЕ СВЕ ГОРЕ Због канцера му и нос АМПУТИРАН, стање му је и даље СВЕ ГОРЕ Потребно му је 55.000 евра да би наставио да живи
Ни после три операције, Гордану Тишми (48) није у потпуности уклоњен канцер, који сада нагриза чеони зид лобање и притиска око.
Брзо се шири и брзо га у томе треба спречити. Ако терапије почну одмах, још постоји реална шанса да се процес заустави. Према мишљењу лекара који су га оперисали, једини адекватан и безбедан вид даљег лечења, у овом тренутку, јесте протонско зрачење, које се, нажалост, не ради у Србији и које кошта око 55.000 евра.
Ово је тренутак када је битан сваки сат.
Ово је последња и најважнија тачка у борби за његов живот. Гордан је током целе ове године прошао кроз изузетно тежак и исцрпљујући период лечења, у коме, нажалост, није имао могућност да у својој земљи добије адекватну медицинску помоћ. Због врло ретког, инвазивног и агресивног планоцелуларног карцинома носа, имао је три операције.
Прва операција изведена је у јулу, када је због обима болести било неопходно извршити ампутацију носа. У августу и септембру уследиле су још две додатне операције због даљег ширења тумора и компликација у околним структурама главе. Упркос свим захватима, болест је и даље активна и прогресивна, што потврђују најновији МРИ и ЦТ налази.
Према тим налазима, присутне су две лезије - једна захвата орбиту десног ока, а друга продире у чеони део лобање.
Овакво стање захтева ургентно деловање због животне угрожености, како би се спречило даље ширење, које би било кобно.
Према мишљењу лекара који су ме оперисали једини адекватан и безбедан вид даљег лечења у овом тренутку јесте протонско зрачење. Због изузетно осетљиве локализације и близине виталних структура, класично зрачење би носило висок ризик од тешких и трајних оштећења. Због изразито великих трошкова самих терапија потребна ми је хитна финансијска помоћ како бих могао наставити лечење - објашњава Гордан.
У питању је 55.000 евра. Толико Гордана дели од шансе да живи. А време је на измаку, јер му се стање погоршава буквално на дневном нивоу, пише Телеграф.
Одмах, данас, јер је више него хитно!
Поруком: укуцати 323 и послати на 3800.
Динарски рачун: 160-6000002067746-58
Девизни рачун: 160-6000002062713-25
IBAN: RS35160600000206271325
SWIFT/BIC: DBDBRSBG