ДО ЈУЧЕ БЕЗБРИЖНА ДЕВОЈЧИЦА, ДАНАС ВОДИ БИТКУ ЗА ЖИВОТ Јелени Мишић (14) је потребна је помоћ НЕОПХОДНО ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
До октобра ове године, четрнаестогодишња Јелена Мишић живела је као свако друго безбрижно дете.
Међутим, све се променило када су се појавили први симптоми — измењен ход, пасивност, слабија комуникација и вртоглавица који су се постепено развијали током претходна два месеца.
Због наглог погоршања здравственог стања, Јелена је примљена на неурохирургију Универзитетског клиничког центра Србије, где је након биопсије утврђена тешка дијагноза — злоћудни тумор који прелази границе мозга (C71.8 Neoplasma malignum cerebri, limited transiens).
Према налазима лекара, реч је о дифузном високоградусном глиому педијатријског типа (Pediatric-type diffuse high-grade glioma, NOS) — реткој и агресивној форми тумора мозга код деце.
Да би Јелена што пре започела лечење у иностранству, неопходна је помоћ свих људи добре воље. Средства су потребна за наставак терапија, специјалистичке прегледе, лабораторијске анализе, путне трошкове и смештај током лечења.
Како можемо помоћи Јелени Мишић:
👉 Путем Фондације Буди хуман:
Пошаљи 1894 на број 3030 (једнократна донација од 200 динара)
👉 Уплатом на динарски рачун:
160-6000002376009-67
👉 Уплатом на девизни рачун:
160-6000002377627-63
IBAN: RS35160600000237762763
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
👉 Или скенирањем NBS IPS QR кода преко ваше mBanking апликације. Подразумевани износ је 1.000 динара, али се може кориговати у апликацији.
Јеленина породица и пријатељи се надају да ће, уз подршку добрих људи, успети да јој обезбеде шансу за лечење и опоравак.