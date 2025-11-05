clear sky
ПОСЛЕ 13 ГОДИНА БЕКСТВА Србин изручен Аустрији због пљачке 5.705 мобилних телефона ВРЕДНИХ 1,6 МИЛИОНА ЕВРА

05.11.2025. 23:22 23:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Независне
Фото: pixabay.com

После више од деценије скривања, 56-годишњи држављанин Србије изручен је Аустрији, где је тражен због једне од најсмелијих пљачки у тој земљи.

Он је ухапшен приликом преласка границе из Србије у Црну Гору, а потера за њим трајала је чак 13 година.

Према наводима аустријских медија, реч је о пљачки складишта у Бечу из 2012. године, када је украдено 5.705 мобилних телефона укупне вредности од 1,63 милиона евра. У акцији су учествовала најмање четворица починилаца — тројица маскираних мушкараца упали су у складиште, уз претњу оружјем савладали раднике и потом однели палете пуне телефона.

Двојица осумњичених су ухапшена још 2013. године и осуђена на затворске казне које су већ одслужили, док је трећи учесник остао у бекству све до сада.

По изручењу 16. октобра, Србин је пребачен у затвор Беч–Јозефштат, где чека наставак поступка. Током испитивања, одбио је да да изјаву.

хапшење изручење аустрија
Вести Хроника
