ПОСЛЕ 13 ГОДИНА БЕКСТВА Србин изручен Аустрији због пљачке 5.705 мобилних телефона ВРЕДНИХ 1,6 МИЛИОНА ЕВРА
После више од деценије скривања, 56-годишњи држављанин Србије изручен је Аустрији, где је тражен због једне од најсмелијих пљачки у тој земљи.
Он је ухапшен приликом преласка границе из Србије у Црну Гору, а потера за њим трајала је чак 13 година.
Према наводима аустријских медија, реч је о пљачки складишта у Бечу из 2012. године, када је украдено 5.705 мобилних телефона укупне вредности од 1,63 милиона евра. У акцији су учествовала најмање четворица починилаца — тројица маскираних мушкараца упали су у складиште, уз претњу оружјем савладали раднике и потом однели палете пуне телефона.
Двојица осумњичених су ухапшена још 2013. године и осуђена на затворске казне које су већ одслужили, док је трећи учесник остао у бекству све до сада.
По изручењу 16. октобра, Србин је пребачен у затвор Беч–Јозефштат, где чека наставак поступка. Током испитивања, одбио је да да изјаву.