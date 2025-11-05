ЈЕДАН ЈОШ У БЕКСТВУ Ухапшена двојица осумњичених да су НА СМРТ ПРЕБИЛИ МУШКАРЦА У НАПУШТЕНОЈ ЗГРАДИ
05.11.2025. 21:25 21:27
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишимјавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С. Р. (1985) и В. С. (1979), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело тешко убиство, док се за јошједном особом трага.
Они се сумњиче да су у Француској улици, у једној напуштеној згради, задали вишеудараца тридесетосмогодишњем мушкарцу који је од задобијених повредапреминуо.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичнупријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.