ЈЕДАН ЈОШ У БЕКСТВУ Ухапшена двојица осумњичених да су НА СМРТ ПРЕБИЛИ МУШКАРЦА У НАПУШТЕНОЈ ЗГРАДИ

05.11.2025. 21:25
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Фото: MUP, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишимјавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С. Р. (1985) и В. С. (1979), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело тешко убиство, док се за јошједном особом трага.

Они се сумњиче да су у Француској улици, у једној напуштеној згради, задали вишеудараца тридесетосмогодишњем мушкарцу који је од задобијених повредапреминуо.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичнупријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.

убиство мушкарац хапшење
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
