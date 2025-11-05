clear sky
У ПОДНЕ ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ Супруга убијеног градоначелника преузеће његову функцију

05.11.2025. 21:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Tanjug/AP Photo/Marco Ugart

Гресија Кироз, супруга градоначелника Уруапана у централном Мексику, који је убијен током прославе Дана мртвих у држави Мичоакан где бесни насиље, преузеће његову функцију након вишедневних протеста грађана који захтевају правду за тежак злочин, изјавила је данас председница Мескика Клаудија Шејнбаум.

Шејнбаум је потврдила да ће се полагање заклетве одржати данас поподне у мексичком Конгресу, преноси Ројтерс.

Наоружани човек са капуљачом убио је Манзу Родригеза (40) у суботу увече док је присуствовао фестивалу свећа.

Овај смртоносни напад је изазвао талас незадовољства широм Мексика, делом и због Родригезове отворене критике мексичке владе која, како је говорио, не чини довољно у борби против организованог криминала.

Неколико тренутака пре пуцњаве Манзо је одржао говор у граду од 350.000 становника и носио је свог малог сина у наручју.

"Одузели су ми оца моје деце, али су погрешили, ово није готово", рекла је  је Кирозова на данашњој комеморацији.

 

