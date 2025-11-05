УЖАС У ПОРОДИЦИ У ЗЕМУНУ! Муж крвнички насрнуо на супругу у стану, ЖЕНА једва преживела док је звала помоћ
Полиција у Београду ухапсила је у уторак Н. Б. (34) због сумње да је у породичном стану у Земуну физички напао своју супругу Д. Б. (34), незванично сазнаје Телеграф.
Н. Б. је у налету беса и љубоморе прво вређао супругу, а затим је физички напао, где јој је задао више удараца рукама по глави и телу, чупао за косу, оборио на под и вукао по стану. Жена је успела да се ослободи и позове родитеље и полицију.
Повређеној је лекарска помоћ указана у КБЦ Земун, где су јој констатоване бројне повреде и хематоми по глави и телу, које су оквалификоване као лаке телесне повреде.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву за насиље у породици бити приведен Трећем основном јавном тужилаштву у Земуну, које води истрагу, пише Телеграф.рс