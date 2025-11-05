ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО Ево зашто је поново ухапшен Миша Бачулов НА ТЕРЕТ МУ САДА СЕ СТАВЉА ЈОШ И ОВО
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушани су Миша Бачулов и Д.Ц. због постојања сумње да су са још најмање једним NN лицем од 28. до 30. октобра планирали и договарали радње којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела "напад на Уставно уређење".
Бачулов је на саслушању негирао извршење кривичног дела док је Д.Ц. изнео своју одбрану. Осумњиченима се на терет ставља кривично дело "припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије" из члана 320 став 1 Кривичног законика у вези члана 308. КЗ. Након саслушања, тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Бачулову одреди притвор да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду.
Међутим, услед немогућности суда да због истека радног времена одлучује о предлогу тужилаштва да одреди притвор Бачулову, пуштен је на слободу. Бачулов је потом, како се наводи у саопштењуВишег јавног тужилаштва, због сумње да је извршио ново кривично кривично дело из члана 320. Кривичног законика 2. новембра 2025. године током хоспитализације у Клиничком ценру Србије, поново лишен слободе од стране припадника Управе криминалистичке полиције по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду. Постоје основи сумње да је Бачулов, користећи службени мобилни телефон запослених у КЦС, координирао насиље које се те вечери 2. новембра одвијало испред Дома народне скупштине где су се одржавала два јавна скупа, један пријављени и један непријављени.
Осумњиченом је овим поводом одређено задржавање до 48 сати.
Према наводима прве кривичне пријаве, сумња се да су Бачулов и Д.Ц. од 28. до 30. октобра 2025. године у Београду договарали да он наводно буде отрован, за шта би оптужили председника Републике Србије и актуелне државне власти, а што би, према њиховом мишљењу, за резултат имало омасовљење протеста који је био заказан за 1. новембар у Новом Саду, изазивање великих нереда, који би потом довели до државног удара и насилне промене власти у Републици Србији.
- Идеја је била да буде снимљен како пада и грчи се у једном локалу у Новом Саду преко пута Клиничког центра уз коментар да су тамо "лекари добри". Осумњичени Д.Ц. га је најпре од ове идеје одговарао, али је пристао да се распита код токсиколога са Војно-медицинске академије о отровима предложивши Бачулову да користе рицин. Договорили су се да се поново чују како би се договорили да ли да му рицин достави у Нови Сад - наводи се у саопштењу.