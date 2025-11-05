МИНИСТАРКА ОТКРИЛА НЕОЧЕКИВАНИ ПОДАТАК Објаснила зашто су у Српској мале пензије ОВО ЈЕ РАЗЛОГ
БАЊАЛУКА: Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да су пензије у Српској мале пре свега зато што већина од преко 280.000 пензионера нема пун радни стаж.
„Само осам одсто пензионера има пуних 40 година стажа. Сви остали који имају мањи стаж, природно је да примају и мању пензију, што знатно утиче на укупан просек у Републици Српској“, појаснила је Видовић.
Она је навела да ће за најављено повећање пензија ове године бити потребно око 450 милиона конвертибилних марака, као и да ће се пензије исплаћивати у пуном износу.
Председник СНСД-а Милорад Додик поручио је да ће октобарска пензија бити исплаћена до петка, 7. новембра, док ће у децембру пензионери добити две пензије – новембарску почетком месеца и децембарску крајем године, пре новогодишњих празника.