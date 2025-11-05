clear sky
ДОЛИЈАО ПРЕВАРАНТ Пријавио да је покраден и избоден ножем НЕЋЕТЕ ВЕРОВАТИ ШТА СЕ ЗАИСТА ДОГОДИЛО

05.11.2025. 18:56 19:01
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Полиција у Земуну ухапсила је преваранта С. Ш. (40) због сумње да је лажно пријавио кривично дело. Против њега је поднета кривична пријава за лажно пријављивање.

Како Телеграф сазнаје, он се сумњичи да је 30. октобра пријавио полицији да је у Батајници зауставио свој аутомобил како би помогао мушкарцу чије се возило наводно покварило.

Полицији је тог дана пријавио да је мушкарац, ком је наводно покушао да помогне, тада извадио нож, убо у ногу и отео му торбицу са новцем. 

Међутим, даљом истрагом је утврђено да до напада није дошло, већ да је С. Ш. сам потрошио новац, а цео догађај измислио како би прикрио нестанак новца. 

Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду. 

(Telegraf.rs)

 

