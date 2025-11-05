ОПРЕЗ НА ПУТУ Магла и слаб мраз ујутру, киша стиже већ сутра!
У Србији је тренутно претежно ведро, осим на истоку, југоистоку, југу и југозападу земље где ће бити облачно. Kрајем дана и током ноћи формирање магле или ниске облачности у нижим пределима, најавио је Републички хидрометеоролошки завод.
Kако наводи ЈП "Путеви Србије", учесницима у саобраћају се саветује максималан опрез при вожњи и да прилагоде брзину кретања због појаве магле која смањује видљивост на путевима, а поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима преко река.
Време наредних дана
Сутра ујутру понегде на западу Војводине, по котлинама и долинама река краткотрајна магла, а у северним, западним и централним пределима Србије местимично и слаб приземни мраз, наводи РХМЗ.
Током дана претежно сунчано, осим на истоку и југу Србије где ће бити облачно, од средине дана са кишом. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни, у доњем Подунављу повремено и јак. Најнижа температура од 0 до 6 °С, највиша дневна од 12 до 16 °С.
До уторка умерено и потпуно облачно, местимично са кишом, у петак у источним и јужним пределима, као и на југу Баната, док се за викенд и у понедељак киша очекује у већини крајева наше земље.
У уторак престанак падавина, а затим суво са дужим сунчаним периодима.
Извор: Телеграф