clear sky
8°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОПРЕЗ НА ПУТУ Магла и слаб мраз ујутру, киша стиже већ сутра!

05.11.2025. 18:25 18:48
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Србији је тренутно претежно ведро, осим на истоку, југоистоку, југу и југозападу земље где ће бити облачно. Kрајем дана и током ноћи формирање магле или ниске облачности у нижим пределима, најавио је Републички хидрометеоролошки завод.

Kако наводи ЈП "Путеви Србије", учесницима у саобраћају се саветује максималан опрез при вожњи и да прилагоде брзину кретања због појаве магле која смањује видљивост на путевима, а поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима преко река.


Време наредних дана

Сутра ујутру понегде на западу Војводине, по котлинама и долинама река краткотрајна магла, а у северним, западним и централним пределима Србије местимично и слаб приземни мраз, наводи РХМЗ.

Током дана претежно сунчано, осим на истоку и југу Србије где ће бити облачно, од средине дана са кишом. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни, у доњем Подунављу повремено и јак. Најнижа температура од 0 до 6 °С, највиша дневна од 12 до 16 °С.

До уторка умерено и потпуно облачно, местимично са кишом, у петак у источним и јужним пределима, као и на југу Баната, док се за викенд и у понедељак киша очекује у већини крајева наше земље.

У уторак престанак падавина, а затим суво са дужим сунчаним периодима.

Извор: Телеграф

временске прилике временске непогоде временска прогноза
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај