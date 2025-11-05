clear sky
УВЕК БИО БЛИЖЕ АСФАЛТУ Осумњичени за пљачку Лувра је мотоциклистичка легенда из сиромашног краја ОД ИДОЛА ГЕНЕРАЦИЈЕ ДО СПЕКТАКУЛАРНОГ ЛОПОВА

05.11.2025. 19:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Абдула Н, један од осумњичених за крађу краљевских драгуља из Лувра, познат је по акробацијама на мотору и био је локална легенда у сиромашном насељу северно од Париза, наводи данас "Тајмс".

Овај 39-годишњак из париског предграђа Обервилијеа, некада познат под надимком „Дуду Крос Битум“ по својој реченици "увек ближе асфалту", сада је поново доспео у центар пажње.

"Одрастао је овде, био је идол читаве генерације", рекао је 42-годишњи становник Ахмад за француске медије.

Комшије га описују као мирног породичног човека, спремног да помогне другима.

"Не могу да поверујем да је то био он. Увек је био љубазан и услужан", изјавила је његова комшиница.

Ипак, Абдула Н. има криминалну прошлост.

Због тешких крађа осуђен је 2014. и 2015. године, заједно са још једним од осумњичених у случају Лувр.

"Знао сам да је био у затвору, али од тога до пљачке Лувра, то је шок", рекао је један од станара.

Француско тужилаштво саопштило је да је Абдула Н. оптужен за "организовану крађу" и "криминално удруживање", дела за која је запрећена казна до 15 година затвора, пренео је "Тајмс".

Он се сумњичи да је један од двојице лопова који су 19. октобра провалили у Аполонову галерију Лувра и однели драгуље процењене на око 88 милиона евра, док су још двојица чувала стражу, а осумњичени су побегли на моћним скутерима марке "TMax".

Француски медији наводе да су осумњичени вероватно ситни криминалци без веза са организованим бандама.

Претпоставља се да су били аматери, јер су у журби испустили највреднији предмет - круну царице Евгеније и на месту злочина оставили кацигу, алат и друге трагове који би могли садржати ДНК.

Три мушкарца и једна жена, партнерка једног од њих, налазе се у притвору, док се најмање један осумњичени и даље налази у бекству, потврдио је министар унутрашњих послова Лорен Нуњез.

Истражитељи покушавају да открију идентитет налогодавца и трагове несталих драгуља, који до сада нису пронађени.

Полиција сумња да су могли да буду растављени, претопљени и прокријумчарени изван земље.

 

