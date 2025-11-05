УВЕК БИО БЛИЖЕ АСФАЛТУ Осумњичени за пљачку Лувра је мотоциклистичка легенда из сиромашног краја ОД ИДОЛА ГЕНЕРАЦИЈЕ ДО СПЕКТАКУЛАРНОГ ЛОПОВА
Абдула Н, један од осумњичених за крађу краљевских драгуља из Лувра, познат је по акробацијама на мотору и био је локална легенда у сиромашном насељу северно од Париза, наводи данас "Тајмс".
Овај 39-годишњак из париског предграђа Обервилијеа, некада познат под надимком „Дуду Крос Битум“ по својој реченици "увек ближе асфалту", сада је поново доспео у центар пажње.
"Одрастао је овде, био је идол читаве генерације", рекао је 42-годишњи становник Ахмад за француске медије.
Комшије га описују као мирног породичног човека, спремног да помогне другима.
"Не могу да поверујем да је то био он. Увек је био љубазан и услужан", изјавила је његова комшиница.
Ипак, Абдула Н. има криминалну прошлост.
Због тешких крађа осуђен је 2014. и 2015. године, заједно са још једним од осумњичених у случају Лувр.
"Знао сам да је био у затвору, али од тога до пљачке Лувра, то је шок", рекао је један од станара.
Француско тужилаштво саопштило је да је Абдула Н. оптужен за "организовану крађу" и "криминално удруживање", дела за која је запрећена казна до 15 година затвора, пренео је "Тајмс".
Он се сумњичи да је један од двојице лопова који су 19. октобра провалили у Аполонову галерију Лувра и однели драгуље процењене на око 88 милиона евра, док су још двојица чувала стражу, а осумњичени су побегли на моћним скутерима марке "TMax".
Француски медији наводе да су осумњичени вероватно ситни криминалци без веза са организованим бандама.
Претпоставља се да су били аматери, јер су у журби испустили највреднији предмет - круну царице Евгеније и на месту злочина оставили кацигу, алат и друге трагове који би могли садржати ДНК.
Три мушкарца и једна жена, партнерка једног од њих, налазе се у притвору, док се најмање један осумњичени и даље налази у бекству, потврдио је министар унутрашњих послова Лорен Нуњез.
Истражитељи покушавају да открију идентитет налогодавца и трагове несталих драгуља, који до сада нису пронађени.
Полиција сумња да су могли да буду растављени, претопљени и прокријумчарени изван земље.