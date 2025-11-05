clear sky
8°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

”НЕ ЉУТИТЕ СЕ, ГРАЂАНИ СРБИЈЕ СУ ВИШЕ ЗАСЛУЖИЛИ” Вучић: Још једном позивам на дијалог

05.11.2025. 20:08 20:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Aleksandar Vucic insta
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић оценио је да грађани Србије заслужују више од онога што им његови политички противници нуде и поновио позив на дијалог указујући да је сваки разговор благородан.

"Хвала за сваку изговорену реч. Не љутите се, чини ми се да грађани Србије заслужују више од овога што сте им понудили", навео је Вучић на Инстаграм налогу "avucic" уз постављени видео на којем грађани који подржавају Дијану Хрку, мајку настрадалог Стефана Хрке у паду надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду, која је започела штрајк глађу пре три дана, окупљени око ње скандирају "Ацо, Шиптаре".

Вучић је позвао још једном на дијалог истичући да је спреман да чује све њихове поруке. 

"Драга браћо и сестре, још једном вас позивам на дијалог и спреман да чујем и овакве елитистичке и високоумне поруке, јер сваки разговор је, убеђен сам, благородан", навео је Вучић.

Александар Вучић
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај