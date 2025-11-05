”НЕ ЉУТИТЕ СЕ, ГРАЂАНИ СРБИЈЕ СУ ВИШЕ ЗАСЛУЖИЛИ” Вучић: Још једном позивам на дијалог
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић оценио је да грађани Србије заслужују више од онога што им његови политички противници нуде и поновио позив на дијалог указујући да је сваки разговор благородан.
"Хвала за сваку изговорену реч. Не љутите се, чини ми се да грађани Србије заслужују више од овога што сте им понудили", навео је Вучић на Инстаграм налогу "avucic" уз постављени видео на којем грађани који подржавају Дијану Хрку, мајку настрадалог Стефана Хрке у паду надстрешнице на железничкој станици у Новом Саду, која је започела штрајк глађу пре три дана, окупљени око ње скандирају "Ацо, Шиптаре".
Вучић је позвао још једном на дијалог истичући да је спреман да чује све њихове поруке.
"Драга браћо и сестре, још једном вас позивам на дијалог и спреман да чујем и овакве елитистичке и високоумне поруке, јер сваки разговор је, убеђен сам, благородан", навео је Вучић.