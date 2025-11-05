НАМЕРАВА ДА ВЛАДА ДО 97. ГОДИНЕ Путина ће једном неко ипак морати да замени, али ко би могао бити прави наследник? ЕВО НЕКИХ ОД МОГУЋИХ ИМЕНА
Руски председник Владимир Путин наводно је одлучан да у потпуности преправи правила моћи.
Извештаји сугеришу да руски лидер планира да остане на власти док не буде имао 97 година, и потенцијално преда кључеве Кремља свом сину Ивану, који тренутно има 10 година.
Ови извештаји проистекли су из приватног разговора између Путина и кинеског председника Си Ђинпинга, у којем су лидери разговарали о дуговечности и могућности да живе 150 година.
"Раније су људи једва доживели 70, али ових дана са 70 си још увек дете", рекао је Си.
Путин је одговорио: "Људски органи се могу континуирано трансплантирати. Што дуже живите, то млађи постајете, па чак и постижете више".
Без њиховог знања, њихов разговор је прислушкиван, што је изазвало забринутост међу кинеским званичницима који су покушали да сакрију детаље разговора.
Истраживачки новинар Иља Дављачин у недавном документарцу на Телеграму, који испитује Путинов план наслеђивања, открио је да је непосредни циљ руског лидера да влада до скоро 100. године, док истовремено припрема Ивана да преузме власт.
"Чак знамо и колико година Путин жели да доживи - 97 година. То би била 2050. година. Једноставно је - тада ће његов најстарији син Иван напунити 35 година, године када неко може бити изабран на (руску) председничку функцију. Али постоји проблем", рекао је Дављачин.
Путин није јавно признао да има децу, нити признаје своју наводну везу са бившом гимнастичарком Алином Кабајевом, Ивановом мајком.
Упркос томе, Иванове фотографије су се појавиле на мрежама, чак и док обични Руси остају несвесни његовог постојања.
Политички аналитичар и човек који је раније писао Путинове говоре, Абас Гаљамов, сугерисао је да би председникове ћерке могле бити вероватније наследнице.
"То би могла да буде једна од Путинових ћерки, апсолутно", рекао је он, преноси Daily стар.
Марија Воронцова (40) је ендокринолог која се бави истраживањем дуговечности, док Катерина Тихонова (38) сада води Институт за развој Инопрактика, који надгледа руске пројекте за смањење зависности од западне технологије.
"Из неког разлога, Путин им дозвољава, мало по мало, да почну да учествују у политици. Два пута су говорили на економском форуму у Санкт Петербургу, иако, наравно, нису били бриљантни. Али из неког разлога, он је поставио (ћерку) Катерину Тихонову за копредседницу комисије за супституцију увоза", додао је Гаљамов.
Како је истакао, она може бити унапређена буквално за три месеца - званично време изборне кампање је довољно.
"Не кажем да је ово готов сценарио. У ствари, садржи много, много недостатака", поручио је он.
Путин за сада није желео да говори о свом наследнику, иако медији стално спекулишу ко би једног дана могао да га замени.