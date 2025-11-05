СВАКО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДУЈЕ Вучевић: Ванредни парламентарни избори сигурно ће бити 2026. године “ПРИЛИКА ДА НАРОД ГЛАСА, А НЕ ДА КАМЕНИЦАМА ОДЛУЧУЈЕМО КО ЈЕ НА ВЛАСТИ“
Председник Српске напредне странке Милош Вучевић изјавио је вечерас да ће ванредни парламентарни избори сигурно бити одржани 2026. године.
"Избора ће бити, за неких три недеље већ имамо изборе у три општине. На пролеће имамо изборе у десетак општина. Разумео сам председника Републике да је 2026. готово извесно да ће доћи до ванредних парламентарних избора, сигурно ванредних парламентарних избора", рекао је Вучевић новинарима после званичног програма на дочеку Срба са КиМ испред Дома Народне скупштине.
Вучевић је поручио да ће то бити прилика за свакога да се кандидује, и покаже шта му је програм, као и људе који се залажу за тај програм или носе тај програм.
"И наравно, прилика је за све грађане, за народ Србије да гласа. А не да циглама, каменицама, бакљама и не дај Боже ватреним оружјем или хладним оружјем одлучујемо ко је на власти или како ће да сиђе са власти. Као што сам рекао, да никад не буде више - (ударио) брат на брата, него брат за брата. Да заиста покажемо политичку, историјску зрелост као народ", рекао је Вучевић.
Казао је да нам се није први пут десило да пуца Србина на Србина и да је на срећу преживео Милан Богдановић на кога је пуцано у Пионирском парку.
"Да ли је могуће да у Београду пуца Србина на Србина, а да нам се то дешава и на Косову и Метохији, да нам се дешава свуда, где смо практично егзистенцијално животно угрожени, а дотле неки људи да буквално руше Србију, а да то приказују да је то добро и лековито за Србију, јер се они боре за правду. И не видим никакав осећај, емпатије и поштовања према породицама 16 невино и трагично страдалих људи на железничкој станици у Новом Саду", навео је Вучевић.
Он је истакао да је главна порука са вечерашњег скупа испред парламента, где су дочекани Срби који већ осми дан пешаче ка Новом Саду на велики скуп против блокада и за подршку председнику Александру Вучићу и држави Србији, да народ жели сачува државу и да наставимо да водимо нормалан живот.
"Да престану блокаде и да престане то лудило које нам је неко усадио или затровао део народа. Да пуца брат на брата, да је нормално да хоћете неког да спалите. Нормално по знацима навода, наравно. Да хоћете неког да спалите, зато што другачије мисли у шатору, који ви не волите или на месту где ви мислите да не треба да буде, да просто се не поставља питање да ли су ђаци у школама, да ли студенти полажу испите, без да се вратимо у борби за веће плате и сигурније уредне пензије, да се спремамо за Експо, али да помажемо много више него што смо то радили у претходним годинама Србима на КиМ и да ослушкујемо и разумемо шта су то потребе Републике Српске", нагласио је Вучевић.
Он је рекао да би можда већини чланова СНС одговарало да је био чвршћи према блокадерима, али да је председник Републике Вучић показао председничку одговорност.
"Он је одговоран и за неодговорне, политички неодговорне, он је одговоран и за блокадере. Он мора да води рачуна о животима и здрављу људи који су на неким другим скуповима, не на оним скуповима. Без обзира да ли они навијају за неког другог или за њега или шта, скандирају или не скандирају, како год. Морају показати одговорност. Деца треба да нам иду у исту учионицу. Треба да нам деца иду на исти факултет. Као да нам је неко донео најгоре да је ушао међу нас. И још се неко са сладострашћу тиме хвали. Па то је погубно", истакао је Вучевић.