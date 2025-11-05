„САДА ДА ВИДИМО КАКО ЋЕ КОМУНИСТА ПРОЋИ У ЊУЈОРКУ“ Трамп није одушевљен Мамданијем, али „ПОМОЋИ ЋЕМО ИМ МАЛО, МОЖДА"
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп ублажио је тон у погледу будуће федералне подршке Њујорку након убедљиве изборне победе Зохрана Мамданија, сугеришући да је отворен да пружи помоћ Њујорку након што је претходно претио смањењем финансирања, преноси CNN.
Трамп је поновио оцене да су, како је навео, комунистички, марксистички социјалисти и глобалисти имали своју шансу, али да су "донели само катастрофу", али је навео да ће помоћи Њујорку јер жели да тај град буде успешан.
"Сада да видимо како ће комуниста проћи у Њујорку. Видећемо како ће се то завршити. И помоћи ћемо им. Помоћи ћемо им. Желимо да Њујорк буде успешан. Помоћи ћемо им мало, можда", рекао је Трамп током говора на економској конференцији у Мајамију.
Трамп је оценио да политика Мамданија, демократског социјалисте, одражава ставове демократа у Конгресу.
"Ако желите да видите шта конгресмени демократе желе да ураде Америци, само погледајте резултате јучерашњих избора у Њујорку где је њихова партија поставила комунисту за градоначелника највећег града у нацији. Одлука пред свим Американцима не може бити јаснија – имамо избор између комунизма и здравог разума“, рекао је Трамп.
Трамп је пре избора у Њујорку упозорио да би у случају победе Мамданија могао да ограничи федерално финансирање Њујорка, осим минимума који је прописан законом.
Рекао је да би уместо Мамданија пре подржао бившег гувернера Њујорка Ендруа Куома. наводећи да, иако није "обожавалац" Куома, у случају избора између "лошег демократе и комунисте увек бирао "лошег демократу".