ЗОХРАН МАМДАНИ НОВИ ГРАДОНАЧЕЛНИК ЊУЈОРКА Муслиман, имигрант и Трампова "ноћна мора" преузима град

Мамдани (34) ће бити први муслиман, први Јужноазијац и најмлађа особа у протеклом веку која је изабрана за градоначелника Њујорка.



Заклетву це положити на Нову годину, пише "Ен-Би-Си њуз".

- Будућност је у нашим рукама, пријатељи моји, срушили смо политичку династију - рекао је Мамдани пред публиком у Бруклину.

У победничком говору Мамдани је поручио да су грађани Њујорка "издали мандат за промену" и "град који могу себи да приуште".

Обратио се и председнику Доналду Трампу речима: "Доналде Трампе, пошто знам да гледаш - имам четири речи за тебе: Појачај звук".



- Њујорк ће остати град имиграната, град који су изградили имигранти, који покрећу имигранти - и од вечерас, предвођен имигрантом - нагласио је Мамдани, уз поруку да ће нова градска администрација "испунити висока очекивања".