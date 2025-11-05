clear sky
4°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗОХРАН МАМДАНИ НОВИ ГРАДОНАЧЕЛНИК ЊУЈОРКА Муслиман, имигрант и Трампова "ноћна мора" преузима град

05.11.2025. 07:40 07:46
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Zohran Mamdani
Фото: Screenshot Youtube / Zohran Mamdani for NYC

Демократа Зохран Мамдани, који је себе описао као "најгору ноћну мору председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа" победио је на изборима за градоначелника Њујорка.

Мамдани (34) ће бити први муслиман, први Јужноазијац и најмлађа особа у протеклом веку која је изабрана за градоначелника Њујорка. 

Заклетву це положити на Нову годину, пише "Ен-Би-Си њуз". 

- Будућност је у нашим рукама, пријатељи моји, срушили смо политичку династију - рекао је Мамдани пред публиком у Бруклину. 

У победничком говору Мамдани је поручио да су грађани Њујорка "издали мандат за промену" и "град који могу себи да приуште". 

Обратио се и председнику Доналду Трампу речима: "Доналде Трампе, пошто знам да гледаш - имам четири речи за тебе: Појачај звук".

- Њујорк ће остати град имиграната, град који су изградили имигранти, који покрећу имигранти - и од вечерас, предвођен имигрантом - нагласио је Мамдани, уз поруку да ће нова градска администрација "испунити висока очекивања".

трамп њујорк
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај