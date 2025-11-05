ЗОХРАН МАМДАНИ НОВИ ГРАДОНАЧЕЛНИК ЊУЈОРКА Муслиман, имигрант и Трампова "ноћна мора" преузима град
Демократа Зохран Мамдани, који је себе описао као "најгору ноћну мору председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа" победио је на изборима за градоначелника Њујорка.
Мамдани (34) ће бити први муслиман, први Јужноазијац и најмлађа особа у протеклом веку која је изабрана за градоначелника Њујорка.
Заклетву це положити на Нову годину, пише "Ен-Би-Си њуз".
- Будућност је у нашим рукама, пријатељи моји, срушили смо политичку династију - рекао је Мамдани пред публиком у Бруклину.
У победничком говору Мамдани је поручио да су грађани Њујорка "издали мандат за промену" и "град који могу себи да приуште".
Обратио се и председнику Доналду Трампу речима: "Доналде Трампе, пошто знам да гледаш - имам четири речи за тебе: Појачај звук".
- Њујорк ће остати град имиграната, град који су изградили имигранти, који покрећу имигранти - и од вечерас, предвођен имигрантом - нагласио је Мамдани, уз поруку да ће нова градска администрација "испунити висока очекивања".