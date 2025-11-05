БАЊАЛУКА У СУЗАМА Петар Шарић изгубио животну битку СВОЈОМ БОРБОМ УЈЕДИНИО ЈЕ РЕГИОН
05.11.2025. 08:30 08:38
Тужна вест стигла је из Беча – преминуо је Петар Шарић, млади Бањалучанин који је својом борбом за живот ујединио читав регион, јавио је портал mojkontakt.com.
Иако је месецима водио најважнију битку, уз огромну подршку бројних људи, Петар је, нажалост, изгубио своју животну битку.
Петар се борио с ретким и агресивним саркомом.
Након кратког лечења и операција у Бањалуци, било је неопходно хитно наставити терапију у Бечу, где је био примљен на лечење.