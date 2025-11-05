clear sky
14°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАЗНЕ И ДО 1.600 ЕВРА АКО ЈЕ „ЧУВАР КУЋЕ И ДВОРИШТА” ТРАЈНО ВЕЗАН ЛАНЦЕМ Словеначки закон стаје на крај старим а суровим навикама власника паса

05.11.2025. 11:49 12:11
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ agrobiznis.finance.si
Коментари (0)
пси
Фото: Canva ilustracija

Од 11. новембра 2025. године, пси у кућном окружењу више не смеју бити трајно везани ланцем, према изменама Закона о заштити животиња из 2023. године у Словенији.

Било који облик трајног везивања биће забрањен од овог датума, када се завршава прелазни период предвиђен прилагођавању новим прописима, упозорава Управа за безбедност хране, ветеринарство и заштиту биља (UVHVVR).

Поводац за псе у јавности и даље је обавезан, а везивање ланцем подлеже високој прекршајној казни која ће износити између 1.000 и 1.600 евра.

пас
Фото: Canva

Пси морају имати одговарајуће услове за достојанствен живот

Пси су друштвене животиње којима је потребна активност, контакт са људима и околином и одговарајуће склониште, што није изводљиво ако су дуго везани ланцем или другим предметом сличне намене.

Пси које њихови власници држе трајно везане испред куће често пате од недостатка активности и друштвеног контакта, повреда попут огреботина и ураслих огрлица, поремећаја у понашању и повећане осетљивости на временске услове, као и здравствених проблема. Овакав начин живота је супротан основним потребама паса и савременом схватању њихове добробити.

У кућном животном окружењу, пси морају имати на располагању простор који им омогућава кретање, безбедан је и заштићен од бекства и нуди склониште од лошег времена. Погодни облици су ограђени боксови за псе који омогућавају слободно кретање.

Бокс је погодан за живот у кући или стану, а добар је као комбинација спољашњег ограђеног простора и затвореног простора. Ако власници још нису обезбедили псима одговарајуће услове за живот, морају то учинити најкасније до 11. новембра, наглашава UVHVVR.

пас
Фото: Canva

Пси не смеју бити трајно везани у кућном дворишту

Трајно везивање паса већ је било забрањено изменом Закона о заштити животиња из 2021. године. Трајно везивање паса било је дозвољено само ако су били везани на широкој, незатегнутој огрлици или са појасом, на хоризонталном повоцу, дужине најмање пет метара и најмање два метра изнад земље. На тај начин псу је било омогућено најмање четири метра кретања у оба смера од повоца.

Амандман на исти закон из 2023. године донео је потпуну забрану трајног везивања паса и двогодишњи прелазни период за прилагођавање власницима, удомитељима и старатељима који су до тада држали псе везане на хоризонталном повоцу. Овај период се завршава 11. новембра и од тог датума пси код куће не смеју бити везани на ланцу, конопцу, хоризонталном повоцу итд.

Ова забрана не односи се на употребу повоца, који је намењен да обезбеди контролу и физичку заштиту на јавним местима. Пси и даље морају бити на повоцу током шетње.

пси чувари ланци казне
Извор:
Телеграф/ agrobiznis.finance.si
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Шта бива кад се сретну најсмотанији лопов и најгори пас чувар (Видео)

Шта бива кад се сретну најсмотанији лопов и најгори пас чувар (Видео)

03.09.2018. 11:04 11:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМА ВИШЕ МУЧЕЊА ЖИВОТИЊА Нови закон забрањује ТЕСТИРАЊЕ КОЗМЕТИКЕ НА КИЧМЕЊАЦИМА
а

НЕМА ВИШЕ МУЧЕЊА ЖИВОТИЊА Нови закон забрањује ТЕСТИРАЊЕ КОЗМЕТИКЕ НА КИЧМЕЊАЦИМА

14.10.2025. 11:27 11:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) БРАЧНИ ПАР ОД ДЕПОНИЈЕ НАПРАВИО РАЈ ЗА ЖИВОТИЊЕ Мини зоо-врт „Коки“ у Инђији је оаза за најмлађе и ДОМ ЗА 60 ВРСТА ЖИВОТИЊА
2

(ФОТО) БРАЧНИ ПАР ОД ДЕПОНИЈЕ НАПРАВИО РАЈ ЗА ЖИВОТИЊЕ Мини зоо-врт „Коки“ у Инђији је оаза за најмлађе и ДОМ ЗА 60 ВРСТА ЖИВОТИЊА

08.10.2025. 11:46 13:23
Волим
0
Коментар
2
Сачувај