КАЗНЕ И ДО 1.600 ЕВРА АКО ЈЕ „ЧУВАР КУЋЕ И ДВОРИШТА” ТРАЈНО ВЕЗАН ЛАНЦЕМ Словеначки закон стаје на крај старим а суровим навикама власника паса
Од 11. новембра 2025. године, пси у кућном окружењу више не смеју бити трајно везани ланцем, према изменама Закона о заштити животиња из 2023. године у Словенији.
Било који облик трајног везивања биће забрањен од овог датума, када се завршава прелазни период предвиђен прилагођавању новим прописима, упозорава Управа за безбедност хране, ветеринарство и заштиту биља (UVHVVR).
Поводац за псе у јавности и даље је обавезан, а везивање ланцем подлеже високој прекршајној казни која ће износити између 1.000 и 1.600 евра.
Пси морају имати одговарајуће услове за достојанствен живот
Пси су друштвене животиње којима је потребна активност, контакт са људима и околином и одговарајуће склониште, што није изводљиво ако су дуго везани ланцем или другим предметом сличне намене.
Пси које њихови власници држе трајно везане испред куће често пате од недостатка активности и друштвеног контакта, повреда попут огреботина и ураслих огрлица, поремећаја у понашању и повећане осетљивости на временске услове, као и здравствених проблема. Овакав начин живота је супротан основним потребама паса и савременом схватању њихове добробити.
У кућном животном окружењу, пси морају имати на располагању простор који им омогућава кретање, безбедан је и заштићен од бекства и нуди склониште од лошег времена. Погодни облици су ограђени боксови за псе који омогућавају слободно кретање.
Бокс је погодан за живот у кући или стану, а добар је као комбинација спољашњег ограђеног простора и затвореног простора. Ако власници још нису обезбедили псима одговарајуће услове за живот, морају то учинити најкасније до 11. новембра, наглашава UVHVVR.
Пси не смеју бити трајно везани у кућном дворишту
Трајно везивање паса већ је било забрањено изменом Закона о заштити животиња из 2021. године. Трајно везивање паса било је дозвољено само ако су били везани на широкој, незатегнутој огрлици или са појасом, на хоризонталном повоцу, дужине најмање пет метара и најмање два метра изнад земље. На тај начин псу је било омогућено најмање четири метра кретања у оба смера од повоца.
Амандман на исти закон из 2023. године донео је потпуну забрану трајног везивања паса и двогодишњи прелазни период за прилагођавање власницима, удомитељима и старатељима који су до тада држали псе везане на хоризонталном повоцу. Овај период се завршава 11. новембра и од тог датума пси код куће не смеју бити везани на ланцу, конопцу, хоризонталном повоцу итд.
Ова забрана не односи се на употребу повоца, који је намењен да обезбеди контролу и физичку заштиту на јавним местима. Пси и даље морају бити на повоцу током шетње.