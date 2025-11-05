(ВИДЕО/ФОТО) ПОЧЕЛИ РАДОВИ КОД СРПСКОГ ДЕТРОИТА Затворена наплатна рампа на Милошу Великом, ево како се одвија саобраћај

ЧАЧАК: Како је и раније најављено, у среду тачно у 8 сати затворена је наплатна рампа у Прељини на аутопуту Милош Велики, због чега се саобраћај у овом делу одвија отежано.

У „српском Детроиту“, како многи називају Чачак и његово приградско насеље Прељину, возачи су приморани на дуже руте.

- Сада морамо да обилазимо и по 20 километара како бисмо се укључили или у Паковраћу, или у Такову, иако нам је наплатна рампа испред носа. Али ако погледамо шта добијамо тиме, да ћемо имати спојени аутопут Милош Велики и Моравски коридор, мислим да итекако вреди чекати и имамо разлог за обилазак. Сад можда путујемо дуже, али после ћемо стизати много брже. Надамо се само да ће извођачи радова испоштовати рок и завршити док је планирано - рекао је један од возача за РИНУ.

Фото: РИНА

Према најавама надлежних из „Путева Србије“, наплатна рампа у Прељини биће затворена до 20. новембра, а упоредо са тим изводе се радови на новој наплатној станици у Прељинској Балузи, која ће постати ново искључење када се повежу Моравски коридор и аутопут Милош Велики.

Фото: РИНА

Из Коридора Србије објашњавају како ће се саобраћај у наредном периоду одвијати:

За кориснике који из правца Београда иду за Чачак/Краљево, важиће следећа путања кретања: државни пут IА реда ознака пута А2 - искључење на денивелисаној раскрсници 'Таково' - државни пут IIА реда ознака пута 177 - државни пут IB реда ознака пута 22 и државни пут IB реда ознака пута 23"

С друге стране, за кориснике који из правца Пожеге иду ка Чачку/Краљеву, важиће следећа путања кретања: државни пут IА реда ознака пута А2 - искључење на денивелисаној раскрсници "Паковраће" - државни пут IB реда ознака пута 23 и даље државни пут IB реда ознака пута 22.