clear sky
15°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОШ ЈЕДНА ЖРТВА ПОЖАРА У ТУЗЛИ Број страдалих порастао на 12, у УКЦ-у преминула једна особа

05.11.2025. 13:56 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
тузла
Фото: Tanjug / AP Photo

Пожар је избио синоћ на седмом спрату где су се налазиле непокретне особе.

Још једна особа преминула је од последица пожара који је избио синоћ у Дому пензионера у Тузли, потврђено је за портал "Аваза".

Особа је преминула у Универзитетском клиничком центру у Тузли.

Тако је број страдалих порастао на 12, а 35 особа је повређено, а међу њима и ватрогасци и полицајци.

Како је раније рекао главни кантонални тужилац Ведран Алиџановић, четири особе су на респиратору и у тешком су стању.

Србијаданас.рс

тузла пожар
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај