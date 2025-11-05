ЈОШ ЈЕДНА ЖРТВА ПОЖАРА У ТУЗЛИ Број страдалих порастао на 12, у УКЦ-у преминула једна особа
05.11.2025. 13:56 13:59
Пожар је избио синоћ на седмом спрату где су се налазиле непокретне особе.
Још једна особа преминула је од последица пожара који је избио синоћ у Дому пензионера у Тузли, потврђено је за портал "Аваза".
Особа је преминула у Универзитетском клиничком центру у Тузли.
Тако је број страдалих порастао на 12, а 35 особа је повређено, а међу њима и ватрогасци и полицајци.
Како је раније рекао главни кантонални тужилац Ведран Алиџановић, четири особе су на респиратору и у тешком су стању.