(ВИДЕО) СПОПАДАО ПРЕДСЕДНИЦУ НА СРЕД УЛИЦЕ Пољубио је у врат, а онда је покушао да је ухвати за груди

05.11.2025. 14:26 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Index.hr/Дневник
клаудија
Фото: Tanjug (AP Photo/Marco Ugarte)

Док је мексичка председница Клаудија Шејнбаум  у уторак разговарала с грађанима у историјском средишту Мексико Ситија, с леђа јој је пришао непознати мушкарац и узнемиравао је, преноси АП.

Како се види на снимку који се проширила друштвеним мрежама, видљиво је како јој прилази, хвата је за раме и љуби у врат. Након тога је покушао с леђа ухватити за груди, али је реаговао један државни чиновник, као и Шејнбаум која му је одмакнула руке.

На снимку се чује како председница говори: Не брините.”

Медији наводе да је мушкарац био у алкохолисаном стању.

Шејнбаум, попут свог претходника и политичког ментора, бившег председника Андреса Мануела Лопеза Обрадора, настоји да одржи близак однос с грађанима. Често пролази кроз масе окупљених како би се фотографисала и руковала с њима.

(Дневник/Index.hr)

мексико мексико сити председница сексуално узнемиравање
Вести Свет
