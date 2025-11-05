(ВИДЕО) СПОПАДАО ПРЕДСЕДНИЦУ НА СРЕД УЛИЦЕ Пољубио је у врат, а онда је покушао да је ухвати за груди
Док је мексичка председница Клаудија Шејнбаум у уторак разговарала с грађанима у историјском средишту Мексико Ситија, с леђа јој је пришао непознати мушкарац и узнемиравао је, преноси АП.
Како се види на снимку који се проширила друштвеним мрежама, видљиво је како јој прилази, хвата је за раме и љуби у врат. Након тога је покушао с леђа ухватити за груди, али је реаговао један државни чиновник, као и Шејнбаум која му је одмакнула руке.
На снимку се чује како председница говори: „Не брините.”
Crazy incident in Mexico today 🇲🇽
A random bum groped the President of Mexico, Claudia Sheinbaum and gave her a kiss
Shows you also how little security she has. I've always thought that for a while now pic.twitter.com/xL08oFpCHK
— Iberian America (@Iberianamerica) November 4, 2025
Медији наводе да је мушкарац био у алкохолисаном стању.
Шејнбаум, попут свог претходника и политичког ментора, бившег председника Андреса Мануела Лопеза Обрадора, настоји да одржи близак однос с грађанима. Често пролази кроз масе окупљених како би се фотографисала и руковала с њима.
(Дневник/Index.hr)