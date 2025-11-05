(ВИДЕО) У РУСИЈИ УПАЉЕН АЛАРМ, БЕЛОУСОВ ПОРУЧИО ПУТИНУ Америка увежбавала ударе на Русију – припреме за нуклеарне пробе да почну одмах!
Сматрам да је сврсисходно одмах почети са припремама за нуклеарне пробе у пуном обиму, изјавио је министар одбране Русије Андреј Белоусов на седници Савета безбедности коју је сазвао руски председник Владимир Путин.
Белоусов је предложио Путину да припреме за нуклеарне пробе почну без одлагања у архипелагу Нова Земља.
„Сједињене Државе планирају да распореде ракете у Европи и Азијско-пацифичком региону које ће имати време лета од Немачке до централне Русије од 6-7 минута“, објавио је Белоусов.
Белоусов је известио да су Сједињене Државе у октобру спровеле вежбу превентивног нуклеарног ракетног удара на Русију.
Амерички програм „Златна купола“ предвиђа и пресретање и уништавање руских и кинеских ракета пре лансирања, нагласио је Белоусов.
„Сједињене Државе планирају да направе нову интерконтиненталну балистичку ракету, стратешку подморницу и оспособе лансирне системе“, упозорио је Белоусов.
Вашингтон ради на стварању нове интерконтиненталне балистичке ракете домета 13.000 км са нуклеарном бојевом главом, додао је.
Он је нагласио да америчка војска планира да до краја 2025. године прими у наоружање нови ракетни систем средњег домета „дарк игл“ са хиперсоничним ракетама домета од 5.500 километара.
Могуће одустајање од мораторијума на нуклеарна тестирања од стране САД био би корак ка подривању глобалне стратешке стабилности, констатовао је Белоусов.
Герасимов о нуклеарним пробама
Руски лидер је ситуацију око изјаве америчког председника Доналда Трампа о америчким нуклеарним тестовима назвао озбиљним проблемом.
Путин је замолио начелника Генералштаба Оружаних снага Русије Валерија Герасимова да прокоментарише предлог министра одбране Андреја Белоусова о почетку припрема за нуклеарне пробе.
Герасимов је оценио да су САД посвећене припреми и спровођењу нуклеарних тестирања.
„Свесни смо изјава низа високих америчких званичника о наставку нуклеарних испитивања у Сједињеним Државама, а анализа тих изјава указује на одлучност Вашингтона да их припреми и спроведе“, напоменуо је он.
Говорећи о припремама за нуклеарне пробе у Русији, он је оценио да оне трају од неколико месеци до неколико година.
„Америчка страна не даје званично објашњење за изјаву председника Доналда Трампа у вези са наставком нуклеарних испитивања. То не даје разлог да се верује да САД неће почети са припремама за, а затим и спровести, нуклеарне тестове у блиској будућности. Америчка страна може наставити да избегава званична објашњења, али то ништа не мења, јер ако сада не предузмемо одговарајуће мере, пропустићемо прилику да ефикасно одговоримо на акције САД, пошто припреме за нуклеарне тестове, у зависности од њихове врсте, трају од неколико месеци до неколико година“, нагласио је Герасимов.
Раније данас, Сједињене Америчке Државе тестирале су интерконтиненталну балистичку ракету ,,минутмен три'', која је способна да носи нуклеарну бојеву главу, саопштило је 30. крило америчких свемирских снага.
Тестирање ракете је уследило недуго након изјава америчког председника Доналда Трампа о могућим нуклеарним пробама. Ипак, реч је о планираној проби у оквиру редовних провера борбене готовости и прецизности ракетног система ,,минутмен III'', који се у америчком наоружању налази више од пола века.
Према подацима Пројекта нуклеарних информација Федерације америчких научника, америчко ваздухопловство тренутно има око 400 ракета ,,минутмен три'', распоређених у силосима у државама Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Вајоминг, са дометом већим од 6.000 миља (око 9.600 километара).
Претходно, САД су извеле подземна тестирања на дан када је Државна дума Русије поништила ратификацију Споразума о свеобухватној забрани нуклеарних проба. На полигону у Невади су претходно тестирали нуклеарно оружје.