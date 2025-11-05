(ФОТО) ПРАВА ОБУКА ТЕК ПОЧИЊЕ: Нови војници пролазе кроз ватрене вежбе и тактичку припрему
БЕОГРАД: Војници који се на служењу војног рока налазе од септембра ове године започели су специјалистичко оспособљавање за војничке дужности за које су регрутовани, саопштено је данас из Министарства одбране.
Ова фаза обучавања реализује се у центрима за специјалистичку обуку и јединицама Војске Србије.
У Центру за обуку копнене војске у Пожаревцу тече интензивна војничка обука за родове пешадије, артиљерије и инжињерије.
Војници се сада на полигонима у околини Пожаревца и у специјализованим кабинетима у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ обучавају за употребу борбених возила пешадије, артиљеријских система, минобацача и минско-експлозивних средстава те увежбавају тактичке поступке у одбрани и нападу.
У наставку их очекује стационарно логоровање где ће, кроз реализацију вежби и гађања, бити у прилици да стекну практична искуства у извођењу тактичких радњи на бојишту и употреби наоружања и средства рода.
Специјалистичка обука ове генерације војника завршава се крајем новембра провером оспособљености за извршавање индивидуалних задатака, после чега следи колективна обука и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије до завршетка војног рока.
Центар за обуку копнене војске реализује индивидуалну специјалистичку обуку војника на добровољном служењу војног рока, кадета и лица из резервног састава која нису служила војни рок са оружјем, као и усавршавања свих категорија кадра сталног и резервног састава за 53 специјалности пешадије, артиљерије, оклопних јединица и инжињерије, што га чини значајном кариком у систему обуке у Војсци Србије, наводи се у саопштењу.