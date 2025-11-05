clear sky
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ЗЕЛЕНСКИМ: „Наставићемо да радимо на међусобној подршци“

05.11.2025. 17:38 17:42
Дневник
Дневник
Фото: Instagram/ buducnostsrbijeAV

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић рекао је данас да се са украјинским колегом Володимиром Зеленским у телефонском разговору сагласио да постоји простор за међусобну подршку на којој ће две земље наставити заједнички да раде.

Вучић је на Инстаграм налогу "будућностсрбијеав" навео да је са зеленским имао отворен и садржајан разговор о односима Србије и Украјине, европској перспективи две земље и међународној агенди за наредни период. 

"Договорили смо се да одржавамо отворене канале комуникације у наредном периоду", написао је Вучић.

 

 

