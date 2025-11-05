УБИЛА 10 ПАЦИЈЕНАТА! Медицинска сестра осуђена на ДОЖИВОТНУ РОБИЈУ! Болесницима давала смртоносне дозе
БЕРЛИН: Медицинска сестра која је била задужена за негу пацијената са тешким, неизлечивим обољењима данас је пред немачким судом осуђена на казну доживотног затвора због убиства 10 пацијената којима је убризгала смртоносне ињекције, као и за покушај убиства још 27 особа.
Тужилаштво је тврдило да је ова медицинска сестра у палијативној служби својим старијим пацијентима убризгавала лекове против болова или седативе како би себи олакшала рад у ноћној смени, преноси Ројтерс.
"Утврђено је да је њен злочин посебно тежак", рекао је портпарол суда у Ахену и наговестио да осуђена медицинска сестра има мале шансе да буде пуштена на слободу након 15 година, колико минимално у затвору морају да проведу осуђеници на доживотне казне у Немачкој.
Медицинска сестра је починила злочине у периоду од децембра 2023. и маја 2024. године у клиници у близини Ахена у западној Немачкој.