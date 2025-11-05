clear sky
УБИЛА 10 ПАЦИЈЕНАТА! Медицинска сестра осуђена на ДОЖИВОТНУ РОБИЈУ! Болесницима давала смртоносне дозе

05.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
da
Фото: freepik, ilustracija

БЕРЛИН: Медицинска сестра која је била задужена за негу пацијената са тешким, неизлечивим обољењима данас је пред немачким судом осуђена на казну доживотног затвора због убиства 10 пацијената којима је убризгала смртоносне ињекције, као и за покушај убиства још 27 особа.

Тужилаштво је тврдило да је ова медицинска сестра у палијативној служби својим старијим пацијентима убризгавала лекове против болова или седативе како би себи олакшала рад у ноћној смени, преноси Ројтерс.

"Утврђено је да је њен злочин посебно тежак", рекао је портпарол суда у Ахену и наговестио да осуђена медицинска сестра има мале шансе да буде пуштена на слободу након 15 година, колико минимално у затвору морају да проведу осуђеници на доживотне казне у Немачкој.

Медицинска сестра је починила злочине у периоду од децембра 2023. и маја 2024. године у клиници у близини Ахена у западној Немачкој.

Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
