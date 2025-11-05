clear sky
Теретњаци на Батровцима чекају до осам сати НА ХОРГОШУ И КЕЛЕБИЈИ КРАЋЕ АЛИ НЕ МНОГО

05.11.2025. 17:59 18:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Управа царина

На граничном прелазу Батровци теретна возила на излазу чекају 480 минута, док на прелазима Хоргош и Келебија чекају по 360, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије.

Како се наводи, а на основу информација Управе граничне Полиције добијеним у 17.15 часова на прелазу Бездан се чека 240, а на прелазима Шид и Сремска Рача по 180 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.

 

Вести Друштво
