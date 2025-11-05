clear sky
11°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТУЗЛА У СУЗАМА Кантонална влада четвртак, 6. новембар прогласила за ДАН ЖАЛОСТИ

05.11.2025. 17:42 17:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Влада Тузланског кантона је, поводом трагичних догађаја и страдања штићеника Дома пензионера у Тузли, прогласила четвртак 6. новембар за Дан жалости на подручју тог кантона.

Ову одлуку кантонална Влада је донела на ванредној седници.

На дан жалости сви органи и институције на подручју Тузланског кантона ће истакнути заставе на пола копља, односно јарбола, а све медијске куће и друга средства информисања е обавезују да програме прилагоде том дану.

У трагичном пожару који је синоћ избио на седмом спрату Дома пензионера у Тузли, где с се налазиле непокретне особе, смртно је страдало 11 особа, више од 30 њих је затражило лекарску помоћ у КЦ Тузла, од којих је пет особа у критичном стању.

 

тузла дан жалости
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај