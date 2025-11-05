ТУЗЛА У СУЗАМА Кантонална влада четвртак, 6. новембар прогласила за ДАН ЖАЛОСТИ
05.11.2025. 17:42 17:45
Влада Тузланског кантона је, поводом трагичних догађаја и страдања штићеника Дома пензионера у Тузли, прогласила четвртак 6. новембар за Дан жалости на подручју тог кантона.
Ову одлуку кантонална Влада је донела на ванредној седници.
На дан жалости сви органи и институције на подручју Тузланског кантона ће истакнути заставе на пола копља, односно јарбола, а све медијске куће и друга средства информисања е обавезују да програме прилагоде том дану.
У трагичном пожару који је синоћ избио на седмом спрату Дома пензионера у Тузли, где с се налазиле непокретне особе, смртно је страдало 11 особа, више од 30 њих је затражило лекарску помоћ у КЦ Тузла, од којих је пет особа у критичном стању.