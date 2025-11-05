clear sky
ПУТИН УПОЗОРИО СТАЛНЕ ЧЛАНИЦЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ: Нуклеарне вежбе САД озбиљно питање

05.11.2025. 15:55 15:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Tanjug/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Gavriil Grigorov
Фото: Tanjug/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Gavriil Grigorov

МОСКВА: Председник Русије Владимир Путин разговарао је данас са сталним члановима Савета безбедности о одговору на америчке нуклеарне вежбе и оценио ситуацију око објаве америчког председника Доналда Трампа о наставку нуклеарних тестирања озбиљним питањем.

Председник Русије је додао да је Савет безбедности анализирао изјаве дате у владајућим круговима САД, преносе РИА Новости.

Путин је, такође, изјавио да ће Москва бити принуђена да предузме одговарајуће мере ако потписници Споразума о свеобухватној забрани нуклеарних проба одлуче да спроведу нуклеарна тестирања. 

Истовремено је нагласио да Русија нема намеру да се повуче из тог споразума.

Руски амбасадор у Сједињеним Америчким Државама Александар Дарчијев послао је телеграм Русији у вези са појашњењем Трампових изјава о нуклеарним тестирањима.

Председник Државне думе Вјачеслав Володин је навео да су посланици забринути због Трампових изјава о наставку америчког тестирања нуклеарног оружја.

Америчка Ваздушна команда за глобални удар спровела је раније данас пробно лансирање ненаоружане интерконтиненталне балистичке ракете "Minuteman III" са војне базе Ванденберг у Калифорнији.

Тест, означен као ГТ 254, имао је за циљ проверу поузданости, оперативне спремности и прецизности система интерконтиненталних балистичких ракета (ИЦБМ), који је кључни елемент националне одбране САД, наводи се у званичном саопштењу војне базе Ванденберг.

Владимир Путин
