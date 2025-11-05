ПУТИН УПОЗОРИО СТАЛНЕ ЧЛАНИЦЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ: Нуклеарне вежбе САД озбиљно питање
МОСКВА: Председник Русије Владимир Путин разговарао је данас са сталним члановима Савета безбедности о одговору на америчке нуклеарне вежбе и оценио ситуацију око објаве америчког председника Доналда Трампа о наставку нуклеарних тестирања озбиљним питањем.
Председник Русије је додао да је Савет безбедности анализирао изјаве дате у владајућим круговима САД, преносе РИА Новости.
Путин је, такође, изјавио да ће Москва бити принуђена да предузме одговарајуће мере ако потписници Споразума о свеобухватној забрани нуклеарних проба одлуче да спроведу нуклеарна тестирања.
Истовремено је нагласио да Русија нема намеру да се повуче из тог споразума.
Руски амбасадор у Сједињеним Америчким Државама Александар Дарчијев послао је телеграм Русији у вези са појашњењем Трампових изјава о нуклеарним тестирањима.
Председник Државне думе Вјачеслав Володин је навео да су посланици забринути због Трампових изјава о наставку америчког тестирања нуклеарног оружја.
Америчка Ваздушна команда за глобални удар спровела је раније данас пробно лансирање ненаоружане интерконтиненталне балистичке ракете "Minuteman III" са војне базе Ванденберг у Калифорнији.
Тест, означен као ГТ 254, имао је за циљ проверу поузданости, оперативне спремности и прецизности система интерконтиненталних балистичких ракета (ИЦБМ), који је кључни елемент националне одбране САД, наводи се у званичном саопштењу војне базе Ванденберг.