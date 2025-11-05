ДОНЕТА ПРЕСУДА ПРОТИВ РОДИТЕЉА УБИЦЕ ИЗ РИБНИКАРА И ШКОЛЕ: По приватној тужби за душевну бол и претрпљени страх Виши суд у Београду ИМ ИЗРЕКАО КАЗНУ!

Виши суд у Београду донео је још једну пресуду у поступку против малолетног дечака убице из Основне школе Владислав Рибникар и његових родитеља, Владимира и Миљане Кецмановић којом су обавезани да исплате на име нематеријалне штете за претрпљени душевни бол породице малолетне Андријане Дукић, која је убијена у језивом масакру.

- Малолетник, Миљана Кецмановић, Владимир Кецмановић и Огледна основна школа “Владислав Рибникар” обавезани су да тужиоцима солидарно на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове услед смрти блиског лица исплате, Данету Дукићу, Биљани Пауновић, и малолетнима Д. Д. и М. Д. по 10 милиона динара, са законском затезном каматом од дана пресуђења до исплате, а у року од 15 дана - наводи се у саопштењу Вишег суда у Београду.

Истом пресудом, малолетни убица, његови родитељи и Огледна основна школа “Владислав Рибникар” такође су обавезани да тужиоцима солидарно на име накнаде нематеријалне штете за претрпљени страх исплате по 1.721.000 динара.

- ОДБИЈЕН тужбени захтев тужилаца Данета Дукића, Биљане Пауновић, мал. Д.Д. и мал. М.Д., којим су затражили да се обавежу тужени Република Србија – Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Република Србија - Министарство унутрашњих послова, да солидарно са туженима мал. К.К., Миљаном Кецмановић, Владимиром Кецмановићем и Огледном основном школом „Владислав Рибникар“, тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове услед смрти блиског лица исплате износ од по 10.000.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе, до коначне исплате,

- Одбијен је тужбени захтев тужилаца Данета Дукића, Биљане Пауновић, мал. Д.Д. и мал. М.Д., којим су затражили да се обавежу тужени Република Србија – Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Република Србија - Министарство унутрашњих послова, да солидарно са туженима малолетним, Миљаном Кецмановић, Владимиром Кецмановићем и Огледном основном школом „Владислав Рибникар“, тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете за за претрпљени страх исплате износ од по 1.721.000,00 динара - додаје се у саопштењу суда.

Такође, одбијен је захтев тужилаца и да им на име накнаде нематеријалне штете за за претрпљене душевне болове због умањења животне активности исплате износ од по 5.000.000 динара, са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе, до коначне исплате.

У образложењу пресуде, између осталог се наводи да је тужени маолетни убица одговоран за штету коју су тужиоци претрпели, будући да је дана 03. маја 2023. године убио ћерку и сестру тужилаца, при чему је приликом предузимања радње којом је проузрокована штета, био способан за расуђивање.

- Одговорност тужених Миљане Кецмановић и Владимира Кецмановића утврђена је јер је штета настала као последица лошег васпитања малолетника, рђавих примера и порочних навика, које су, као родитељи, пружили свом малолетном сину. Ово из разлога јер је у току поступка утврђено да је малолетник дошао у посед и употребио ватрено оружје које је припадало његовом оцу, туженом Владимиру Кецмановићу, који га је и раније водио у стрељану ради увежбавања руковања оружјем и пуцања, са којим околностима је била упозната мајка малолетног туженог, тужена Миљана Кецмановић, али се томе није успротивила, нити је предузела мере да спречи такво понашање супруга. Из наведених разлога, тужени малолетник, Миљана Кецмановић и Владимир Кецмановић су солидарно одговорни за накнаду нематеријалне штете коју су тужиоци претрпели, а због чега су приговори недостатка пасивне легитимације у односу на њих оцењени као неосновани - наводи се у одлуци суда.

Када је реч о постојању одговорности на страни четвртотужене ООШ “Владислав Рибникар” за нематеријалну штету коју су тужиоци претрпели, како се додаје, суд је става да у конкретном случају таква одговорност постоји и иста је заснована на одредбама члана 170 у вези члана 171 Закона о облигационим односима.

Фото: Дневник

- Наиме, током доказног поступка утврђено је да је у периоду који је претходио догађају од 03.05.2023. године, дошло до пропуста у раду школе и поступању запослених у ООШ “Владислав Рибникар”, а који се састоје у непредузимању оних радњи које је стандард дужне професионалне пажње у конкретном случају налагао, у ситуацијама када се уочавају проблеми у понашању и психичком стању ученика - саопштено је из суда.

Са друге стране, одлучујући о захтеву за накнаду нематеријалне штете у односу на тужене Републику Србију – Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Републику Србију – Министарство унутрашњих послова, суд је наведени захтев оценио као неоснован. Ово имајући у виду да је за постојање одговорности за проузроковану штету претпоставка постојање незаконитог или неправилног рада у обављању службених делатности, а што у конкретном случају није утврђено.

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у периоду који је претходио догађају од 03.05.2023. године, вршило надзор над ООШ „Владислав Рибникар“ у смислу одредаба члана 16 и 169 Закона о основама система образовања и васпитања, и поступало је у свему у складу са законом, при чему у Записнику о редовном инспекцијском надзору од 20.05.2021. године није било неправилности од значаја за овај поступак. С тим у вези, истиче се да тужиоци у току поступка нису доказали да су у раду овог министарства постојале неке неправилности и незаконитости које би биле од утицаја и могле довести до трагичног исхода дана 03.05.2023. године - додаје се.

Такође, нису утврђени ни пропусти нити неправилности у раду ни Министарства унутрашњих послова, имајући у виду да је тужени Владимир Кецмановић испуњавао све услове за набављање оружја сходно Закону о оружју и муницији, због чега је суд нашао да је Министарство унутрашњих послова поступало у свему у складу са законом, при чему ни дана 03.05.2023. године нису утврђени пропусти у раду полицијских службеника и поступање супротно одредбама Закона о полицији.

- Против ове пресуде дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема исте - саопштено је из суда.

Подсетимо, дечак убица је 3. маја 2023. у ОШ "Владислав Рибникар" на Врачару, коју је и сам похађао, убио деветоро деце и школског чувара хицима из очевог пиштоља. Он је после крвавог пира спроведен у психијатријску установу у којој се налази и данас, с обзиром на то да у тренутку злочина није имао навршених 14 година, те је кривично неодговоран.

Иначе, родитељи дечака убице, Владимир и Миљана Кецмановић, осуђени су и у кривичном поступку који се против њих водио пред Вишим судом у Београду.