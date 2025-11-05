clear sky
ДОДИК ПОСЛЕ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА БиХ је за нас завршена прича, то је немогућа и пропала земља

05.11.2025. 13:34 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Спутњик
Фото: FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja/ bg

Нисам разочаран одлуком Уставног суда БиХ, поручио је лидер Српске и председник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за новинаре.

„Не чуди њихово понашање, али је јасно да је Уставни суд БиХ део клана који за циљ има укидање Дејтонског мировног споразума“, рекао је Додик.

Јучерашњом одлуком, рекао је Додик, Уставни суд БиХ је поништио и многе своје претходне одлуке.

„Они само желе да дисциплинују Републику Српски, ништа друго“ - поручио је Додик и додао "срушили су Дејтонски мировни споразум и Република Српска није одговорна за све оно што ће се догађати.

„Сада је потпуно јасно да је Уставни суд БиХ инквизицијски суд“, поручио је Додик.

"БиХ је немогућа и пропала земља. Она је у слободном паду. То није ни држава, већ прћија, јер у њој не постоји владавина права. Позивам све у Републици Српској да размисле о томе, а ја ћу наставити да се борим", рекао је Додик.

Поручио је да је БиХ завршена прича.

"Ми ћемо се тако и понашати. Ми се окрећемо Републици Српској. Сарајево и ФБиХ су за нас одавно иностранство", рекао је Додик.

 

Спутњик

милорад додик БиХ уставни суд
